"MONGIL: STAR DIVE" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการสำหรับ "MONGIL: STAR DIVE" เกมแอ็กชัน RPG ฝึกฝนมอนสเตอร์ใหม่ล่าสุด สามารถลงทะเบียนได้แล้วทั้งบนมือถือและพีซี
ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ทางการโดยส่งที่อยู่อีเมลจะได้รับตัวละครสุดโปรดของแฟน ๆ อย่าง ฟรานซิส (ระดับ 4 ดาว) สำหรับรางวัลเพิ่มเติม อาทิ เข็มทิศแห่งคำสัญญา x10 จะถูกมอบให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน App Store หรือ Google Play
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว MONGIL: STAR DIVE จะจัดกิจกรรมกิจกรรมบรรลุยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย เมื่อช่องทางโซเชียลทางการของเกมมียอดผู้ติดตาม 100,000 และ 300,000 คน ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเข็มทิศแห่งคำสัญญาและหลากหลายวัตถุดิบพัฒนา เมื่อยอดผู้ติดตามผ่าน 500,000 คน ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลสุดพิเศษภายในเกมเป็นมอนสเตอร์ลิ่งแอกโซลอเติลหอยสังข์ทะเลลึก มอนสเตอร์ลิ่งเป็นฟีเจอร์เด่นของเกมให้ผู้เล่นสามารถจับและรวบรวมเหล่ามอนสเตอร์ จากนั้นติดตั้งพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทางสไตล์พวงกุญแจที่ให้เอฟเฟกต์พิเศษ
นอกจากนี้ MONGIL: STAR DIVE จะเปิดให้เล่นในงาน gamescom 2025 ผ่านความร่วมมือสุดพิเศษกับ Samsung Electronics ผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสประสบการณ์เดโมได้ทั้งในงานอีเวนต์หลักและงานกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ The World of #PlayGalaxy ด้วยเกมเพลย์สุดพิเศษบน Galaxy 7 Fold7 ที่งานกิจกรรมสำหรับผู้ใช้อีกด้วย
MONGIL: STAR DIVE พัฒนาโดย Netmarble Monster เป็นภาคต่อของเกมมือถือ RPG สุดฮิตปี 2013 อย่าง Monster Taming ที่ทุกคนรอคอย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://stardive.netmarble.com/en
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*