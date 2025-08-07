"Crimson Desert" เตรียมเปิดเผยเดโมใหม่ในงาน Gamescom 2025

Pearl Abyss ได้เปิดเผยในวันนี้ว่าจะเข้าร่วมงาน Gamescom 2025 งานเกมโชว์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่จะจัดขึ้น ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคมนี้
Pearl Abyss จะเปิดเผยเดโมเควสไลน์ใหม่ของ Crimson Desert ที่จะให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์ Open World อันกว้างใหญ่ได้ จากการเปิดเผยเดโมสงครามบอสเมื่อปีที่แล้ว ได้สร้างความประทับใจเอาไว้อย่างมากด้วยแอคชั่นที่รวดเร็วและการต่อสู้อันหลากหลายที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ผู้เข้าชมสามารถสนุกสนานกับเควสช่วงต้นถึงกลางของเกม Crimson Desert ได้โดยเริ่มจากสงครามอันดุเดือดที่เกิดขึ้นใน Open World
จุดที่เด่นที่สุดของเดโมก็คือการต่อสู้ขนาดใหญ่ที่ใกล้เคียงกับสนามรบของจริง โดยมีการจำลองสนามรบที่เหมือนจริงขึ้นมาด้วยลูกปืนใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะ เสียงโห่ร้องของเหล่าทหาร เสียงอาวุธกระทบกัน สนามรบที่ปกคุลมไปด้วยควันและเปลวไฟ การต่อสู้อันดุเดือดที่ดำเนินแบบเรียลไทม์ไปทั่วสนามรบจะสร้างความตื่นเต้นและความดื่มด่ำไปกับเกมได้
เรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวจะถูกถ่ายทอดด้วยคัทซีนคุณภาพสูง โดยตัวละครสำคัญต่างๆ จะปรากฏตัวขึ้น เช่น ตัวเอก 'คลิฟฟ์' หัวหน้ากลุ่มเกรย์เมนน์ และสหาย 'อุงคาร์', เจ้าเมืองคาลเพดด์ ‘สเตฟาน ลันฟอร์ด', ผู้ทรยศคาลเพดด์ 'คาซิอุส มอร์ทัน' ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์บางส่วนของเรื่องราวของ Crimson Desert อันกว้างใหญ่
ทวีปไพเวลแห่ง Crimson Desert ซึ่งเป็นใจกลางสำคัญของ Open World ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจ ทั้งแสงธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามเวลา, เอฟเฟกต์สภาพอากาศ และภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ เช่น เทือกเขาและหน้าผาหลังสนามรบ ล้วนช่วยเพิ่มความดื่มด่ำให้กับประสบการณ์ของผู้เล่น องค์ประกอบภาพทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยเอนจิน Black Space ที่บริษัทพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง โดยถ่ายทอดจักรวาลที่มีชีวิตชีวาผ่านภาพกราฟิกคุณภาพสูงที่สมจริง
บริษัทพาร์ตเนอร์ระดับโกลบอลได้ร่วมมือกันเพื่อมอบสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น โดยผู้เล่นสามารถดื่มด่ำและสนุกสนานกับเกมเพลย์ที่สมจริงได้ด้วยฮาร์ดแวร์ของ AMD และ Odyssey G6·G8 มอนิเตอร์เกมมิ่งจาก Samsung Electronics
ผู้เข้าชมสามารถพบกับ Crimson Desert ได้ที่ฮอลที่ 6 ใน Entertainment Area ของห้องนิทรรศการ Koelnmesse นอกจากนี้ Pearl Abyss จะเข้าร่วมงาน PAX WEST ที่จัดขึ้น ณ ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน โดยมีแผนการที่จะเปิดเผยเดโมเควสไลน์ให้เกมเมอร์ชาวอเมริกาเหนือได้รับชม
เกี่ยวกับ Crimson Desert
Crimson Desert เป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ของ Pearl Abyss ที่มาพร้อมการต่อสู้อันดุเดือดและถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่หลากหลาย โดยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีกำหนดเปิดตัวแบบโกลบอลในแพล็ตฟอร์มคอนโซลและ PC เรื่องราวของเกม Crimson Desert จะถูกดำเนินเนื้อเรื่องแบบมหากาพย์ผ่านตัวละครที่สมจริง โดยเป็นการต่อสู้เพื่อภาระหน้าที่อันสูงศักดิ์ของเหล่าสมาชิกกลุ่มเกรย์เมนน์ พบกับเรื่องราวเหล่านี้ผ่านการเดินทางของหัวหน้าคลิฟฟ์ ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและน่าสะเทือนใจระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจ ในทวีปไพเวลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความงดงามและความโหดเหี้ยม
