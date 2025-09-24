อัลติเมตเกม เปิดตัว "Iris Origin SEA" พร้อมสานต่อตำนานบทใหม่ 17 ต.ค.นี้

อัลติเมตเกม ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย จัดงานสุดยิ่งใหญ่เปิดตัว Iris Origin SEA เกม IP ระดับตำนานชื่อดังในรูปโฉมใหม่ ที่ยกระดับคุณภาพจัดเต็มทุกแง่มุม ในรูปแบบ Cross-platform เล่นได้ทั้งพีซีและมือถือ พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ 17 ตุลาคมนี้
คุณอัฑฒ์เชษฐ์ ชัยชนะสงคราม Chief Executive Officer บริษัท อัลติเมตเกม จำกัด กล่าวว่า “อัลติเมตเกม พวกเราก่อตั้งขึ้นจากมุมมองและความเชื่อที่ว่า...เกม คือ พลัง ที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ เราสะสมประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมเกม มากกว่า 15 ปี เพื่อเป็นผู้นำทางด้านเกมออนไลน์ในประเทศไทย และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวันนี้เรา อัลติเมตเกม พร้อมที่จะนำเกมระดับตำนานอย่าง IRIS ORIGIN SEA กลับมาอีกครั้ง ในรูปโฉมใหม่แบบเวอร์ชันที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเกมเมอร์ ด้วยการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างโลกของเกมที่ผู้เล่นทุกคนสามารถมีประสบการณ์ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Cross-Platform ที่ลื่นไหล เรามุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการเกมออนไลน์ในระดับภูมิภาค โดยตั้งเป้าในการสร้างฐานเกมเมอร์มากกว่า 1.25 ล้านคนให้ได้ในช่วงเปิดตัว มีบริการหลากหลายภาษา และเต็มไปด้วย Customer Service ดูแลผู้เล่นอย่างดีที่สุด คุณภาพครอบคลุมในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมบนมือถือชั้นนำในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงครับ“
คุณกชวรา วณิชยาภรณ์ Chief Marketing Officer บริษัท อัลติเมตเกม จำกัด กล่าวว่า “เรามองเห็นว่า อุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่เล่นเกมในมือถือ เราจึงใช้โอกาสนี้เลือก IP ระดับตำนานที่มีความแข็งแกร่ง มาพลิกโฉมเพื่อบุกตลาดนี้อย่างจริง โดยเราวางเป้าหมายไว้ชัดเจน ว่าจะทำให้ IRIS ORIGIN SEA กลายเป็นเกม MMORPG ที่มีผู้คนพูดถึงมากที่สุด เป็นเกมออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทและร่วมผจญภัยในโลกเสมือนจริงด้วยกัน สร้างคอมมิวนิตี้ที่มีศักยภาพของผู้เล่นในระยะยาวและกิจกรรมพิเศษร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายวงการ เพื่อทำให้เกม ไม่ใช่แค่สิ่งที่ให้ความสนุก แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ดี เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล โดยที่ต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเกมเมอร์ยุคใหม่ด้วยครับ”
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมายแบบเต็มอิ่มทั้งวัน ตั้งแต่เวลาห้างเปิดจนเกือบห้างปิด ในบรรยากาศงานที่เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มเปี่ยม อาทิ กิจกรรม ช่วงเวลาพิเศษ( Happy Hour), กิจกรรม Photo Booth, Cosplay Gameplay Review สำหรับเก็บภาพความประทับใจ และกิจกรรม Activity Passport เก็บเควสล่ารางวัลสุดพิเศษ ระดับพรีเมียมมากมายจากพาร์ทเนอร์ และ โซนที่ได้รับความสนใจจากเกมเมอร์แบบท่วมท้นกับโซน Test Game ทดลองเล่นเกม Iris Origin SEA ที่แรกและที่เดียวในโลกก่อนใคร พร้อมรับของรางวัลพิเศษ Exclusive Item ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีตอนเกมเปิด สิทธิพิเศษเฉพาะคนที่ไปร่วมงานเท่านั้น
ไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ร่วมงานและประชาชนโดยรอบคือการโชว์สตรีมเล่นเกมแบบสดๆ จากนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง “นัท ศุภณัฐ และ ปิง โอบนิธิ” จากซีรีส์ Boy Love ที่มาร่วมสร้างความบันเทิงและชวนเพื่อนๆ มาเล่นเกมกันแบบจัดเต็ม พร้อมกับร่วมกิจกรรมบนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียม ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน TPOP สาวสวย Benz Khaokhwan (เบนซ์ ข้าวขวัญ) ที่จะมาสร้างสีสันความบันเทิง ชวนผู้ร่วมงานมา ร้อง เล่น เต้นตามเพลงกันอย่างสุดเหวี่ยงอีกด้วย
ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมายที่ยกขบวนกันมา ร่วมมอบความสนุกให้เหล่าเกมเมอร์ให้ได้มีความสุขกันอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมเดอะ เกษตร หัวหิน, รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไซออน โมบิลิตี้, บอดี้แอนด์มายด์ สหคลินิก (คลินิกกายภาพบำบัดและเวชกรรม), คราฟท์ คลินิก, อาร์คทูรัส คลินิก มายบลิส โอเวอร์ไนท์ เจล มาส์ก “กู้ดบาย ผิวโทรม กู้ดไนท์ ผิวนุ่ม”, Google Acquisition, orbix กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ ออร์บิกซ์ กรุ๊ป บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย, อโลโนว่า น้ำผลไม้ผสมเนื้อว่านหางจระเข้ไซส์ใหญ่ และ AppGallery
Iris Origin SEA เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้แล้ววันนี้ – 16 ตุลาคม 2568 เพื่อรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ หรือ ลงทะเบียนผ่าน App Store / Google Play / AppGallery และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: Iris Origin SEA
Facebook: Iris Origin SEA
YouTube: Iris Origin SEA
TikTok: Iris Origin SEA
Discord: Iris Origin SEA
