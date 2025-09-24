"กาซิยาส" ชวนดูพรีเมียร์ลีกนัด 6: ผีเยือนผึ้ง, หงส์งานหิน, ปืนเหนื่อยแน่

อิเกร์ กาซิยาส ตำนานผู้รักษาประตูชาวสเปน ร่วมชวนแฟน ๆ ติดตามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 แบบ #PlaywithFUNbeFUN ในเกมที่ 6 ของฤดูกาล
อดีตแข้งเรอัล มาดริด รับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองและองค์กรมาโดยตลอด
สำหรับสัปดาห์นี้ กาซิยาส เลือกคู่เด็ด ๆ ของลีกฟุตบอลที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกมาฝากแฟนบอลไทยทุกคนเหมือนเช่นเคย พร้อมชวนให้ทุกคนกล้าฝันกล้าสนุกไปด้วยกัน
เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
‘ปีศาจแดง’ ยังต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ หลังฟอร์มหลุดมากในช่วงหลายเกมแรก แต่การมาเยือน ‘ผึ้งน้อย’ นั้นไม่ง่าย เพราะทีมดังจากลอนดอนเล่นดีในบ้านเสมอ ขนาด ‘สิงห์บลู’ ยังทำได้แค่เสมอที่นี่เท่านั้น
คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล
คู่นี้เพิ่งเจอกันมาในศึก คอมมูนิตี้ ชิลด์ เมื่อเดือนสิงหาคม และเป็น ‘ปราสาทเรือนแก้ว’ ที่ชนะ ‘หงส์แดง’ ในช่วงดวลจุดโทษ ทำให้ทีมเยือนมีแรงใจที่อยากเอาคืนในเกมนี้แน่นอน ดังนั้นใส่กันสุดตลอด 90 นาที รับประกันความสนุก ความมันส์ได้เลย
นิวคาสเซิล พบ อาร์เซน่อล
ระยะหลังมานี้ สองทีมนี้มีปัญหากันบ่อยครั้งและมีดราม่าเดือด ๆ ตลอด เพราะฉะนั้นแล้ว แฟนบอล ‘สาลิกาดง’ และ ‘ปืนใหญ่’ จะพลาดไม่ได้เด็ดขาด ส่วนกองเชียร์เฉพาะกิจก็ฟินไปตาม ๆ กัน และดูบอลเน้นสีสันบรรยากาศกันไป
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 6
27 กันยายน 2025
18:30 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
21:00 น. - เชลซี พบ ไบรท์ตัน
21:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล
21:00 น. - ลีดส์ พบ บอร์นมัธ
21:00 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ เบิร์นลี่ย์
23:30 น. - ฟอเรสต์ พบ ซันเดอร์แลนด์
28 กันยายน 2025
02:00 น. - สเปอร์ส พบ วูล์ฟส์
20:00 น. - แอสตัน วิลล่า พบ ฟูแล่ม
23:30 น. - นิวคาสเซิล พบ อาร์เซน่อล
29 กันยายน 2025
02:00 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ เวสต์แฮม