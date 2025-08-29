อิเกร์ กาซิยาส แนะนำแมตช์พรีเมียร์ลีกน่าดูประจำสัปดาห์ คอบอลห้ามพลาด!

อิเกร์ กาซิยาส ตำนานเรอัล มาดริด และแชมป์โลก 2010 ยังคงรับบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 พร้อมแนวคิด Play with FUN, be FUN ที่คอยแบ่งปันมุมมองฟุตบอลให้แฟน ๆ ได้ติดตามอย่างสนุกทุกสัปดาห์
แมตช์ไฮไลท์ประจำสัปดาห์
ลิเวอร์พูล vs อาร์เซน่อล
บิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด์ สองทีมที่ฟอร์มร้อนแรง ชนะรวดในสองนัดแรก เจอกันแบบนี้รับประกันดุเดือดแน่นอน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs เบิร์นลี่ย์
“ปีศาจแดง” กำลังมองหาชัยชนะนัดแรกของซีซั่น เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดต้อนรับน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเลื่อนชั้น
ลีดส์ ยูไนเต็ด vs นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
สาลิกาดงยังไม่ฟอร์มเข้าที่ เจอทีมพลังหนุ่มอย่างลีดส์ที่เล่นในบ้านได้ดุดัน ถือว่าน่าจับตาไม่แพ้เกมใหญ่
สเปอร์ส vs บอร์นมัธ
เกมนี้แฟนบอลน่าจะได้เห็นแท็คติกการบุกที่น่าตื่นเต้นจากทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะสเปอร์สที่เล่นในบ้าน
นอกจากนี้ ยังมีแมตช์ที่น่าติดตามเพิ่มเติม
เชลซี ปะทะ ฟูแล่ม — ดาร์บี้ลอนดอนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศมันส์ ๆ
ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านพบ เบรนท์ฟอร์ด — ทีมแมวดำที่เพิ่งกลับมาโชว์ศักยภาพในพรีเมียร์ลีก
ไบรท์ตัน เจอ แมนฯ ซิตี้ — เกมที่แฟนบอลรอดูว่าเรือใบจะรักษามาตรฐานสูงได้แค่ไหน
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เวสต์แฮม — ฟอเรสต์เล่นในบ้านทีไรมีทีเด็ดเสมอ
คริสตัล พาเลซ vs แอสตัน วิลล่า — สองทีมที่ชอบเล่นเกมรุกดวลกันตรง ๆ
