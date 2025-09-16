อิเกร์ กาซิยาส ชวนดูพรีเมียร์ลีกนัด 5: ผีเจอสิงห์, ปืนพบเรือ, หงส์ เล่นดาร์บี้แมตช์

อิเกร์ กาซิยาส อดีตแข้งแชมป์โลก ร่วมชวนแฟน ๆ ติดตามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 แบบ #PlaywithFUNbeFUN ในเกมที่ 5 ของฤดูกาล
อดีตนายทวารทีมชาติสเปน รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองและองค์กร
สำหรับสัปดาห์นี้ กาซิยาส เลือก 3 คู่เด็ด ๆ ของลีกสูงสุดผู้ดีที่มาฝากแฟน ๆ ชาวไทยทุกคนเหมือนเดิม และมีเกมที่สนุกมากมายรอทุกคนอยู่
ลิเวอร์พูล พบ เอฟเวอร์ตัน
ศึกแห่งศักดิ์ศรีประจำเมืองของชาวสเกาเซอร์ ที่ถูกขนานนามว่า ‘เมอร์ซี่ไซด์ ดาร์บี้แมตช์’ แน่นอนว่า ‘หงส์แดง’ เป็นต่อ แต่เกมแบบนี้ ทั้งสองทีมใส่กันไฟแล่บแน่นอน และ ‘ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน’ อาจจะสร้างเซอร์ไพรซ์ได้
แมนฯ ยูไนเต็ด พบ เชลซี
ทัพ ‘ปีศาจแดง’ กดดันสุด ๆ หลังแพ้เละให้กับ แมนฯ ซิตี้ มา 0-3 และ รูเบน อโมริม อาจจะชะตาขาดเมื่อไรก็ได้ เพราะทรงบอลไม่มีเลย ด้าน ‘สิงห์บลู’ ผลงานในลีกเพิ่งเสมอมา 2-2 ทำให้นัดนี้ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อสามแต้ม
อาร์เซน่อล พบ แมนฯ ซิตี้
ขุนพล ‘ปืนใหญ่’ กลับมาชนะสวย ๆ เมื่อสัปดาห์ก่อน มาวันนี้เจอทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่าง ‘เรือใบสีฟ้า’ และเล่นในบ้านตัวเอง ดังนั้นคงจัดเต็ม และหวังคว้าชัยเพื่อจี้ ‘จ่าฝูง’ ต่อไป
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 5
20 กันยายน 2025
18:30 น. - ลิเวอร์พูล พบ เอฟเวอร์ตัน
21:00 น. - ไบรท์ตัน พบ สเปอร์ส
21:00 น. - เบิร์นลี่ย์ พบ ฟอเรสต์
21:00 น. - เวสต์แฮม พบ คริสตัล พาเลซ
21:00 น. - วูล์ฟส์ พบ ลีดส์
23:30 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ เชลซี
21 กันยายน 2025
02:00 น. - ฟูแล่ม พบ เบรนท์ฟอร์ด
20:00 น. - บอร์นมัธ พบ นิวคาสเซิล
20:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ แอสตัน วิลล่า
22:30 น. - อาร์เซน่อล พบ แมนฯ ซิตี้
แฟน ๆ สามารถติดตามการฟันธงของ กาซิยาส และข่าวกีฬารายวันได้ที่
