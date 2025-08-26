“Monomax” พร้อมถ่ายทอดสด “สิงห์-เรือ-ผี” ลุ้นเดือดทุกสนาม!!! บิ๊กแมตซ์ “หงส์แดง” เปิดรังรับ “ปืนใหญ่” ศึกชิงจ่าฝูงต้นซีซั่น

ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่ 3 ฤดูกาล 2025/26 กำลังจะกลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนบอลทั่วโลกในสุดสัปดาห์นี้ โปรแกรมอัดแน่น ดุเดือดทุกสนาม! ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม ถึง วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 ศึกสุดสัปดาห์นี้มีครบทั้งบิ๊กแมตช์ เกมดาร์บี้ และคู่เชือดเฉือนที่ห้ามกะพริบตา โดยสามารถรับชมความมันส์การแข่งขันถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ได้เต็มอรรถรสทุกแมตซ์!!!
เริ่มกันที่คู่แรก! วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 18:30 น. รับชมทาง “สิงห์บลูส์” เชลซี ลงสนามเจอศึกดาร์บี้แมตช์กับ “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ต้องลุกเป็นไฟ ถัดมา เวลา 21.00 น. เดือดทั้ง 4 คู่ที่ลงสนามพร้อมกัน เริ่มที่คู่แรก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดรังโอลด์แทรฟฟอร์ดดวล “เดอะคลาเร็ตส์” เบิร์นลีย์ รับชมทาง Monomax คู่ที่สอง “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ปะทะ “ผึ้งพิฆาต” เบรนท์ฟอร์ด รับชมทาง Monomax คู่ที่สาม “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส เปิดบ้านเจอ “เดอะ เชอร์รี่ส์” บอร์นมัธ รับชมทาง Monomax และ ช่อง MONO29 คู่ที่สี่ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน รับมือ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน รับชมทาง Monomax ก่อนปิดท้ายค่ำคืนวันเสาร์เวลา 23:30 น. “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดศึกกับ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เกมที่เชื่อว่าจะยิงกันไฟแล่บ รับชมทาง Monomax
ความมันส์สัปดาห์นี้ยังไม่หยุด!!! วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. รับชมทาง Monomax เปิดหัว 2 คู่ใหญ่ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน เปิดบ้านต้อนรับ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์เก่า และคู่ “เจ้าป่า” น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เจอกับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จากนั้นถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย! 22:30 น. คู่บิ๊กแมตช์แห่งสัปดาห์ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เกมนี้ไม่ใช่แค่ศึกศักดิ์ศรี แต่ยังเป็นบทพิสูจน์เส้นทางลุ้นแชมป์ต้นซีซั่น
ก่อนปิดท้ายด้วย วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 01.00 น. (คืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568) “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านต้อนรับ “ปราสาทเรือนแก้ว” คริสตัล พาเลซ ดวลแท็คติกที่เน้นเกมเร็วทั้งคู่ รับชมทาง Monomax
เรียกว่าสัปดาห์นี้ ดุเด็ด เผ็ดมัน ครบทุกอารมณ์ ตั้งแต่ดาร์บี้ลอนดอนยันบิ๊กแมตช์แดงเดือดคนละสาย! แฟนบอลพรีเมียร์ลีกห้ามพลาดเด็ดขาด!
