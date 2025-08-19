พรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ 2 สุดเดือด!! เรือใบฟัดไก่ - สาลิกาเปิดศึกหงส์ “Monomax” ถ่ายทอดสด

แฟนบอลอังกฤษเตรียมตัวให้พร้อม! เพราะสุดสัปดาห์ วันที่ 23-26 สิงหาคม 2568 นี้ พรีเมียร์ลีกพร้อมระเบิดศึกเดือดทุกมุมสนาม! ตั้งแต่ศึกดาร์บี้ลอนดอนจนถึงบิ๊กแมตช์ชนหัวตาราง!!! โดยสามารถรับชมความมันส์การแข่งขันถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ได้เต็มอรรถรสทุกแมตซ์!!!
เปิดหัวด้วยดาร์บี้สุดเดือด! วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 02:00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.) รับชมทาง Monomax “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดรังรับมือ “สิงห์บลูส์” เชลซี ศึกแห่งศักดิ์ศรีลอนดอนดาร์บี้ ที่แฟนบอลรู้ดีว่าไม่มีคำว่าเบา ทั้งสองทีมกำลังลุ้นเก็บชัยเพื่อขยับอันดับในตาราง
ต่อด้วยศึกยักษ์ชนยักษ์! วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18:30 น. รับชมทาง Monomax “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านพบ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของสเปอร์สในการบุกชนะในรังเอติฮัดที่ขึ้นชื่อว่าหินสุด ๆ ต่อเนื่อง เวลา 21.00 น. ดวลเดือนกลางตารางพร้อมกันสามคู่ ชมเกมวัดคมแดนหน้าระหว่าง บอร์นมัธ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน รับชมทาง Monomax ส่วนคู่ เบรนท์ฟอร์ด เจอ แอสตัน วิลล่า รับชมทาง Monomax และ ช่อง MONO29 และศึกหนีโซนท้ายตาราง เบิร์นลี่ย์ ปะทะ ซันเดอร์แลนด์ รับชมทาง Monomax ปิดท้ายวันเสาร์ด้วยเกมร้อนแรงใน เวลา 23.30 น. “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เปิดบ้านรับ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมนี้อาร์เซน่อลต้องการ 3 แต้มเต็มเพื่อไล่จี้จ่าฝูง ส่วนลีดส์พร้อมสู้เต็มร้อยเพื่อลุ้นแต้มสำคัญนอกบ้าน รับชมทาง Monomax
หัวค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. รับชมทาง Monomax ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เกมนี้น่าจับตาเรื่องเกมรุกฝั่งพาเลซ และ เอฟเวอร์ตัน พบ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน สองทีมที่เล่นบอลเกมรุกดุดัน น่าจะมีสกอร์ให้เห็นเพียบ! ส่งท้ายด้วย เวลา 22.30 น.รับชมทาง Monomax ฟูแล่ม พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งานนี้ “ปีศาจแดง” ต้องพิสูจน์ศักยภาพในการเก็บชัยชนะในเกมเยือน
ปิดท้ายด้วยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 02:00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 25 ส.ค.) “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เปิดเซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เกมนี้ไม่ใช่แค่สามแต้ม แต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและความแค้นเก่ามีเดิมพันด้วยคะแนนสำคัญในการลุ้นหัวตาราง รับชมทางMonomax
ศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ แฟนบอลห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เพราะทุกคู่มีเรื่องราวเข้มข้นให้ติดตาม! ผ่านการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 กับ ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!
