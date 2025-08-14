สนุกไปด้วยกัน! อิเกร์ กาซิยาส ชวนติดตามบอลยุโรปซีซั่นใหม่

อิเกร์ กาซิยาส ตำนานแชมป์โลกชาวสเปน ชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยสนุกไปกับฟุตบอลฤดูกาลใหม่แบบ Play with FUN, be FUN ไปด้วยกัน
กาซิยาส ผ่านการลงเล่นกับ เรอัล มาดริด และ ปอร์โต้ สองทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป พร้อมทั้งคว้าแชมป์ลีกและแชมป์ยุโรปมามากมาย และปัจจุบัน อดีตกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 กำลังรับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้สื่อออนไลน์ชื่อดัง ก่อนถูกเชิญให้มาชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามชมฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้กัน
“ฟุตบอลยุโรปฤดูกาลใหม่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ผมตื่นเต้นสุด ๆ ที่จะได้เห็นเกมการแข่งขันที่สุดมันส์ในทุกสัปดาห์” กาซิยาส เริ่มกล่าว
“ฝากติดตามไอจีของผม และขอให้แฟน ๆ มาร่วมกิจกรรมและลุ้นรางวัลมากมายตลอดปีนะครับ Play with FUN, be FUN!”
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เกมทายผลการแข่งขันฟุตบอล สามารถเล่นได้ฟรี และมีโอกาสลุ้น โทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด, iPad อัจฉริยะ, นาฬิกาหรู และ อื่น ๆ อีกเพียบ เช่นเดียวกับการทายทีมแชมป์และการวิเคราะห์บอลต่าง ๆ ที่ กาซิยาส จะเอามาฝากแฟน ๆ ทุกคน
ทั้งนี้ แฟน ๆ ชาวไทยสามารถติดตามกิจกรรม#PlaywithFUNbeFUNและข่าวกีฬาอื่น ๆ ได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของ กาซิยาส ที่www.instagram.com/ikercasillasหรือสอบถามเพิ่มเติมที่LINE ID:LiveYourDream