"Seal Online" เปิดตัวปาร์ตี้เกมตะลุยด่านสไตล์ Fall Guys!

"Seal: WHAT the FUN" พัฒนาโดย PlayWith Games ซึ่งเป็นการนำ IP ของเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Seal Online มาพัฒนาต่อยอด ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นตัวละครหรือมอนสเตอร์ในเกม Seal Online เข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบมินิเกมตะลุยด่านเพื่อคว้าชนะในหนึ่งห้องจะรองรับผู้เล่นสูงสุด 20 คน ตลอดทัวร์นาเมนต์ตั้งด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายจะใช้เวลารวมกันไม่เกิน 10 นาที ภายในแต่ละด่านจะมีอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้เล่นใช้ทักษะต่าง ๆ ทั้งการวิ่ง กระโดด หลบหลีก และปีนป่ายเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยตัวเกมรองรับระบบการเล่นแบบทีม และสามารถตกแต่งตัวละคร รวมถึงอีโมติคอนและเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพื่อแสดงความเป็นตัวเองในสไตล์ Seal Online"Seal: WHAT the FUN" จะเปิดให้บริการทั่วโลกผ่านร้านค้า Steam โดยมีแผนจะเปิดให้เล่นแบบ Early Access เร็ว ๆ นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sealwhatthefun.com/