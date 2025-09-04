อิเกร์ กาซิยาส ชวนแฟนบอลไทยดูบอลโลก 2026

อิเกร์ กาซิยาส อดีตกัปตันทีมชาติสเปน โพสต์วิดีโอชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยสนุกไปกับฟุตบอลโลก2026 รอบคัดเลือกแบบ Play with FUN, be FUN ไปด้วยกัน
กาซิยาส ผ่านการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2010 กับทีมชาติสเปน โดยตัวเขาเป็นกัปตันทีมและคนชูถ้วยในฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ในปีดังกล่าว และปัจจุบัน ตำนานเลือด ‘กระทิงดุ’ กำลังรับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ระดับโลก ก่อนถูกเชิญให้มาชวนแฟน ๆ ชาวไทยติดตามชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนนี้
“ผมตื่นเต้นมาก ๆ ที่จะแนะนำให้ทุกคนร่วมกิจกรรม 'เส้นทางสู่บอลโลก 2026' ของแบรนด์ของผม” กาซิยาส เริ่มกล่าว
“ฟุตบอลโลก คือ ความทรงจำสุดพิเศษในใจผม และเมื่อเราเข้าใกล้ฟุตบอลโลก 2026 เท่าไร ความตื่นเต้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้น”
“ชีวิตของผมได้รับเกียรติให้ลงแข่งขันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอล ได้สัมผัสทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขและความผิดหวัง ตอนนี้ ผมอยากจะแบ่งปันการเดินทางครั้งนั้นกับทุกคน Play with FUN, be FUN! นะทุกคน”
แฟน ๆ ชาวไทย สามารถรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของกาซิยาส และติดตามข่าวสารฟุตบอลจาก กาซิยาส แบบ #PlaywithFUNbeFUN ได้ที่ https://www.instagram.com/ikercasillas/