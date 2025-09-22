xs
คาดหวังเกินตัว บอร์นมัธ ผิดหวัง แค่เสมอทีมสาลิกาดง นิวคาสเซิ่ล

ตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป อันโดนี อิราโอลา กุนซือของทีม และ อองตวน เซเมนโย ผู้เล่นหลักของทีม ผิดหวังกับเกมบอลพรีเมียร์ลีก ล่าสุด “เดอะ เชอร์รี่ส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ ทำได้เพียงเสมอกับ ทีม “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล 0-0 ในบ้าน แต่ยังทำสถิติไม่แพ้ใคร 4 นัดติด

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/2026 นัดล่าสุด เกมนัดที่ 5 ของฤดูกาล “เดอะ เชอร์รี่ส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ เสมอกับ ทีม “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล 0-0 ในบ้าน ส่งผลให้ลูกทีมของอันโดนี อิราโอลา ยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีก เป็นนัดที่ 4 ติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม การเสมอนัดนี้ ทำให้ บอร์นมัธ หมดโอกาสที่จะขยับอันดับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูง ทำให้ยังอยู่อันดับ 4 ของตาราง แข่ง 5 นัด ชนะ 3 นัด เสมอ 1 นัด แพ้ 1 นัด มี 10 คะแนน เท่ากับ อันดับ 2 อาร์เซนอล และ สเปอร์ส ที่อยู่อันดับ 3 โดยตามหลัง ทีมจ่าฝูง ลิเวอร์พูล ที่ ชนะ 5 นัดรวด มี 15 คะแนน

อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมบอร์นมัธชาวสเปน เปิดเผยว่า เราต้องเห็นคุณค่าของแต้มที่ทีมของเราเก็บได้ในเกมการแข่งขันแต่ละนัด นัดนี้ เรากำลังเล่นกับสโมสรในแชมเปียนส์ลีก ผมพอใจกับผลงาน การป้องกันของเรา เราเล่นในครึ่งสนามของพวกเขา และเราไม่เสียลูกตั้งเตะมากนัก ในเกมที่เราทำได้ เราป้องกันได้ดีมาก

“ยังถือได้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี ในเกมแรกๆ ของการแข่งขัน เราเพิ่งแข่งไป 5 นัดจาก 38 นัด นัดนี้เราไม่ได้เล่นได้ยอดเยี่ยมเหมือนในเกมก่อนๆ แต่เราต้องแข่งขันต่อไป เราต้องรักษาฟอร์มการเล่นในระดับนี้ไว้ ด้วยการไม่แพ้ทีมไหน”

ด้าน อองตวน เซเมนโย หนึ่งในนักเตะหลักของ บอร์นมัธ กล่าวว่า ผมเล่นได้ดีมากมาสักพักแล้ว มาตรฐานถูกตั้งไว้สูงเกินไป ทำให้ผมต้องการมีส่วนร่วมในทุกทางเพื่อทีม แม้ว่าผลลัพธ์ ที่ออกมามันน่าผิดหวังก็ตาม แต่มันก็เป็นผลลัพธ์ที่ยุติธรรมที่สุดแล้ว

“1 แต้มที่ได้จากการเจอกับนิวคาสเซิ่ล ซึ่งเป็นทีมที่ 3 ในแชมเปียนส์ลีกที่พวกเราต้องเจอในฤดูกาลนี้ ถือเป็นผลงานที่น่าผิดหวัง เราตั้งมาตรฐานไว้สูงเกินไป ทำให้ต้องเจอกับความผิดหวัง”

“ผมพอใจกับผลงาน การป้องกันของทีมของเราทำได้ดี ผมคิดว่าในครึ่งแรกพวกเรามีโอกาสที่จะได้ประตู แต่เรากลับทำไม่ได้ พวกเราพยายามจะบุกขึ้นไปโจมตีคู่แข่งให้มากขึ้น แต่ดูจากผลลัพธ์ที่ได้ มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ เราต้องสู้ต่อไปและหาวิธีอื่นถ้าไม่ได้ผล พยายามหาแผนมารับมือคู่แข่งให้มากขึ้น”

“อย่างไรก็ตาม ภาพโดยรวมแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีอย่างแน่นอนของทีมบอร์นมัธ ที่ต้องพยามยามไม่ยึดติดกับอะไรมากเกินไป และเล่นแบบสบายๆ ทีละเกม เอาเป็นนัดต่อนัดก็แล้วกัน นักเตะทุกคนต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์ในการเล่นของฤดูกาลนี้ ออกมาดี คือการเก็บชัยชนะให้มากที่สุด”

"หลังจากนี้ พวกเราคงต้องสู้ต่อไปและไม่หลงตัวเองจนเกินไป ไม่หลงระเริง กับชัยชนะที่ได้มา พวกเราคงต้องวางแผนการเล่น แบบเอาเป็นเกมต่อเกม น่าจะดีกว่า ผมหวังไว้ว่าในสัปดาห์หน้าที่ทีมของเราจะเจอกับ ทีม “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด พวกเราจะสามารถคว้า 3 แต้มได้”

เกมนัดต่อไป “เดอะ เชอร์รี่ส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ จะเจอกับ ทีม “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ในวันที่ 27 ก.ย.2568






