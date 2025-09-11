xs
xsm
sm
md
lg

อิเกร์ กาซิยาส ชวนดูพรีเมียร์ลีกนัด 4 : แมนเชสเตอร์ดาร์บี้, ‘หงส์’ งานสบาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อิเกร์ กาซิยาส ตำนานเรอัล มาดริด ร่วมชวนแฟน ๆ ติดตามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 แบบ #PlaywithFUNbeFUN โดยอดีตนายทวารแชมป์โลก 2010 รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเอง

สำหรับสัปดาห์นี้ กาซิยาส เลือก 3 คู่เด็ด ๆ ที่น่าสนใจมาฝากแฟน ๆ ชาวไทยทุกคน

แมนฯ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด

เกมนี้คือเกมใหญ่ประจำสัปดาห์ โดยถือเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์ที่ทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะ หลังผลงานในช่วงแรกไม่ดีกันทั้งคู่ และเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคู่จัดเต็มแน่นอน และคงจะมันส์ไปตลอด 90 นาที

เบิร์นลี่ย์ พบ ลิเวอร์พูล

เจ้าบ้านคือทีมน้องใหม่ที่เริ่มต้นซีซั่นได้ไม่เลว พร้อมกับมี 3 แต้มจาก 3 นัดแรก ส่วนทีมเยือนร้อนแรงสุด ๆ หลังเป็นทีมเดียวในลีกที่ชนะสามเกมติดต่อกัน ดังนั้น ‘หงส์แดง’ หวังรักษาสถิติต่อไปแน่นอน

อาร์เซน่อล พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

ทัพ ‘ปืนใหญ่’ สะดุดแพ้เมื่อเกมก่อน เพราะฉะนั้นแล้วคงหวังชนะในบ้านเพื่อแฟน ๆ ให้ได้ ส่วน ‘เจ้าป่า’ เพิ่งปลดผู้จัดการทีมออกไป จึงดูเป็นรองเจ้าบ้านไม่น้อย

โปรแกรมพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 4

13 กันยายน 2025

18:30 น. - อาร์เซน่อล พบ ฟอเรสต์

21:00 น. - บอร์นมัธ พบ ไบรท์ตัน

21:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ ซันเดอร์แลนด์

21:00 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ แอสตัน วิลล่า

21:00 น. - ฟูแล่ม พบ ลีดส์

21:00 น. - นิวคาสเซิล พบ วูล์ฟส์

23:30 น. - เวสต์แฮม พบ สเปอร์ส



14 กันยายน 2025

02:00 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ เชลซี

20:00 น. - เบิร์นลี่ย์ พบ ลิเวอร์พูล

22:30 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด

แฟน ๆ สามารถติดตามการฟันธงของ กาซิยาส และข่าวกีฬารายวันได้ที่ LINE ID: LiveYourDream และเพจ www.facebook.com/NUFCThailandFans
กำลังโหลดความคิดเห็น