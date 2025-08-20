"อินโนเบล" ตอกย้ำผู้นำสุขภาพความงาม นำเข้า Collaju® เพียวคอลลาเจนรายแรกของไทย

บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามระดับสากลมากว่า 7 ปี พร้อมเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ห้องปฏิบัติการบริการตรวจสุขภาพ ไปจนถึงเวชศาสตร์ความงาม ล่าสุดนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "Collaju®" เพียวคอลลาเจนพร้อมใช้รายแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว เจาะกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิกเสริมความงาม ตอบข้อจำกัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเสริมความงามที่มีอยู่ในตลาด พร้อมชิงส่วนแบ่งตลาดดังกล่าวทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตตามเทรนด์อายุประชากร รวมทั้งการตื่นตัวด้านความงามของผู้บริโภค ด้วยมูลค่าคาดการณ์ตลาดในประเทศสูงถึง 8,800 ล้านบาท ภายในปี 2573
ทพ.ธนิศร์ จิรบันดาลสุข ประธานกรรมการ บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย ตลอดการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 ในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ความงาม และผลิตภัณฑ์ Anti-Aging จากทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุม 4 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ เวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic), ห้องปฏิบัติการแล็บ (Laboratory), การชะลอวัย (Anti-ฤging) และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment) เพื่อตอบโจทย์ทั้งโรงพยาบาล คลินิกความงาม และผู้บริโภคทั่วไป
“นอกจากธุรกิจนำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแล้ว เรายังได้มีการขยายธุรกิจสู่การให้บริการผ่าน บริษัท เจ. เอส. เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเรา ที่ดำเนินงาน CheckGo by Occicare บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190 รวมทั้งเพิ่งประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแม็คโคร-โลตัส มอลล์ เพื่อขยายสาขาผ่านระบบ “แฟรนไชส์” ให้ครบ 50 แห่งในเครือข่าย Makro และ Lotus mall ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2569 อีกด้วย” ทพ.ธนิศร์ กล่าว
ล่าสุดอินโนเบลได้เสริมความแข็งแกร่งพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ ด้วยการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์ Collaju® เพียวคอลลาเจนพร้อมใช้จากเกาหลี เป็นรายแรกของไทย ที่ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเสริมความงามให้กับโรงพยาบาล คลินิกความงาม แพทย์ และผู้บริโภค
ตอบโจทย์ช่องว่างในวงการ Anti-Aging ด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
ทพ.ธนิศร์ อธิบายถึงเหตุผลในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Collaju® ว่า ในวงการเวชศาสตร์ความงาม การใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเสริมความงามมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดย Botox ใช้ฉีดเพื่อลดการแสดงออกของรอยย่นให้น้อยลง Bio (Collagen) Stimulator ฉีดเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และ Filler เป็นการเติมเต็มผิว
"ในอดีต Collagen Filler ที่ผลิตจากมนุษย์ หรือจากวัว หรือหมู หลังจากฉีดแล้วทำให้เกิดอาการแพ้ได้ จำเป็นต้องทำ test กับคนไข้ก่อน ต่อมาจึงมี HA Filler มาแทน Collagen Filler เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในบางตำแหน่งบนใบหน้า เช่น ใต้ตา หน้าผาก บริเวณที่มีการขยับ หรือตำแหน่งที่มีผิวบาง เราจึงมองเห็นช่องว่างในตลาดนี้ ทำให้ตัดสินใจนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Collaju® เข้ามา ซึ่งเป็น Collagen Filler ที่สามารถเติมแบบเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยอินโนเบลเป็นบริษัทแรกที่นำเข้าและผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว"
คาดการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเสริมความงามเติบโต
ข้อมูลจาก Horizon Grand View Research คาดการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ฉีดหน้าเสริมความงามในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง 243.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,800 ล้านบาท ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12.6% ต่อปี ในช่วงปี 2568 – 2573 ขณะที่ข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดดังกล่าวทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย ตามเทรนด์อายุประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการดูแลตนเองด้านความงามและสุขภาพโดยรวมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโนเบลตัดสินใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงามของบริษัทฯ
เดินหน้าให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมความงาม
อินโนเบลให้ความสำคัญกับการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมความงาม ผ่านการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและฝึกอบรม อาทิ การประชุมวิชาการหัวข้อ "BREAKTHROUGH INJECTABLE COLLAGEN: REDEFINING SKIN REJUVENATION" ในงาน 49th DST Annual Meeting 2025 ที่จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมงาน การประชุมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้เพียวคอลลาเจนโดยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของวงการเวชศาสตร์ความงาม การนำแพทย์เดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมการใช้ Collaju® ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั้งการนำเข้าและบริการ
"ความแข็งแกร่งของเราอยู่ที่การเป็นองค์กรที่มีทีมแพทย์เป็นหัวใจ ทำให้เราเข้าใจความต้องการของตลาดและสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาตอบโจทย์วงการแพทย์ไทยได้อย่างแม่นยำ พร้อมให้บริการหลังการขายและการสนับสนุนทางวิชาการอย่างครบวงจร การก้าวเข้าสู่ตลาด Anti-Aging ด้วย Collaju® ถือเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจที่สำคัญของอินโนเบลในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพและความงามของคนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล" ทพ.ธนิศร์ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัท อินโนเบล เทรดดิ้ง จำกัด มีสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดชลบุรี และสาขาในกรุงเทพฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารของทีมแพทย์มืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Aesthetic ที่ประกอบด้วย Collaju®, P198 ExoHealer ผลิตภัณฑ์ Exosome สำหรับผิวหน้าและเส้นผม, Clabiane เวชสำอางสำหรับใช้หลังทำหัตถการ, Desembre ผลิตภัณฑ์เมดิคอลสปา และ HairBeam หมวกเลเซอร์ปลูกผม, Laboratory ที่มี IntraNAD+ Profile ตรวจหาระดับ NAD+ จากเลือด ที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ AESKU Food Intolerance Test Specific IgG4 ตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงชนิด Specific IgG4, Anti-Aging ด้วย IBEX Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy เครื่องบำบัดด้วยออกซิเจนความดัน 2 บรรยากาศ ชนิดนั่ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงบริการตรวจสุขภาพโดยตรง ผ่าน บริษัท เจ. เอส. เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ CheckGo by Occicare บริการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่ Express Health Check, โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยนวัตกรรมเฉพาะบุคคลอย่าง IntraNAD+ Profile, Food ntolerance Test Specific IgG4 ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ Telemedicine เป็นต้น
ศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Collaju® ได้ที่: https://innobelle.com/