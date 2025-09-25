"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 28 ม.ค. 2026

เน็ตมาร์เบิ้ล ยืนยันอย่างเป็นทางการ "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เกม RPG แอ็กชันโอเพนเวิลด์จากอนิเมะชื่อดัง จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 28 มกราคม 2026 ทั้งบน PlayStation 5, Steam และมือถือ
ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างงาน State of Play ของ Sony Interactive Entertainment พร้อมเปิดตัวตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่ เน้นย้ำฟีเจอร์ที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเล่าเรื่องแบบผู้เล่นคนเดียวและการเล่นร่วมกันแบบผู้เล่นหลายคน ผู้เล่นจะได้สำรวจทวีปบริทาเนียพร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตกปลา, การทำอาหาร, การสะสมทรัพยากร, และอีกมากมาย ฟีเจอร์ผู้เล่นหลายคนยังให้ผู้เล่นสามารถสร้างปาร์ตี้ได้สูงสุด 5 คน เพื่อท้าทายดันเจี้ยนและค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่
นอกจากการเปิดเผยนี้แล้ว ยังมีแพ็กเกจสั่งซื้อล่วงหน้า PlayStation 5 วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation Store โดยมีไอเทมในเกม เช่น ตั๋วสุ่ม, วัตถุดิบพัฒนาอัศวิน, และวัตถุดิบพัฒนาอาวุธ
เผยกำหนดการ CBT ในงานแถลงข่าว Tokyo Game Show 2025
หลังจากเปิดตัวในงาน State of Play ไปแล้ว เกมศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ก็ได้จัดงานแถลงข่าวที่งาน Tokyo Game Show 2025 เพื่อเจาะลึกการพัฒนาเกมและการทดสอบแบบ Closed Beta ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยภายในงานมีนักพากย์เสียงตัวละครหลักอย่าง ‘ทริสตัน’ และ ‘ทิโอเรห์’ ร่วมกับทีมผู้พัฒนาหลักของเกมอีกด้วย
ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการสาธิตการเล่นเกมแบบสด ๆ นำเสนอโลกอันเปิดกว้างของบริทาเนียและกลไกการต่อสู้หลัก นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์วิดีโอสุดพิเศษกับผู้สร้าง The Seven Deadly Sins อย่างคุณ Nakaba Suzuki นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวจักรวาลคู่ขนานของเกมและการเชื่อมโยงกันกับซีรีส์ต้นฉบับ
อีกหนึ่งการประกาศสำคัญคือการทดสอบแบบ Closed Beta (CBT) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนตุลาคม 2568 บน PlayStation 5 และพีซี ผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบทเปิด, ระบบต่อสู้, และพื้นที่ต่าง ๆ ของโลกโอเพนเวิลด์ที่กำหนดของเกมก่อนใคร
เกม "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง The Seven Deadly Sins ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" จะนำเสนอเรื่องราวมัลติเวิร์สที่เป็นต้นฉบับของเกมและเปิดโลกที่กว้างใหญ่ทั่วทวีปบริทาเนีย ให้ผู้เล่นได้สะสมอัศวินจาก ศึกตำนาน 7 อัศวิน และ กาลวิบัติ 4 อัศวิน เพื่อปรับแต่งสไตล์การต่อสู้และกำหนดการผจญภัยของตนเอง
แฟน ๆ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าบน Google Play, App Store, และเว็บไซต์แบรนด์ทางการ ผู้เล่นยังสามารถเพิ่มเกมลงสิ่งที่อยากได้ (Wishlist) บน PlayStation 5 และ Steam สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin ได้ที่ช่องทาง YouTube , X, และ Discord ทางการ
