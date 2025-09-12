"Persona5: The Phantom X" อัปเดตใหญ่ 2.0 พร้อมให้เล่นแล้ว!

Persona 5: The Phantom X เปิดตัวเวอร์ชัน 2.0 ในชื่อ "Unconditional Love Phase 1" พบกับเนื้อเรื่องหลักใหม่ ตัวละครจอมโจรใหม่ที่สามารถเล่นได้ พาเลซใหม่ พื้นที่ใหม่ให้สำรวจ รวมถึงกิจกรรมมากมาย อัปเดตแล้ววันนี้
เวอร์ชัน 2.0 แนะนำจอมโจรระดับ 5 ดาวคนใหม่ล่าสุด อายากะ ซาไก (Ayaka Sakai) พากย์เสียงโดย ยูอิ มากิโนะ (Yui Makino) อายากะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ขี้อายและนักดนตรีที่เล่นกีตาร์ริทึ่ม แม้ว่าวงของเธอจะแตกไปแล้ว แต่ความหลงใหลในเสียงดนตรีของเธอยังคงเดิม และนั่นทำให้เธอออกเดินทางครั้งใหม่
ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งสู่ บทที่ 3 ของเนื้อเรื่องหลัก ร่วมมือกับ ริโกะ เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ บทนี้ยังปลดล็อกพาเลซใหม่ชื่อ Dam และพื้นที่ใหม่ให้สำรวจอย่าง คิจิโจจิ (Kichijoji) ที่ซึ่งผู้เล่นสามารถค้นพบรางวัลและความลับต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการอัปเดตครั้งใหญ่ ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมและรางวัลมากมายให้ผู้เล่นทุกคน
• กิจกรรมล็อกอิน 7 วัน: ล็อกอินครบ 7 วันในช่วงกิจกรรม รับรวม 20 Platinum Tickets และ 20 Platinum Milicoins
• รางวัลอัปเดตใหม่: ล็อกอินรับ 60 Thief's Cognitite Shards เพื่อนำไปแลกเป็น Thief's Cognitite แบบเฉพาะ
• รางวัลภารกิจ: ทำภารกิจในเนื้อหา Chapter 3 ให้สำเร็จเพื่อรับ Meta Jewels, Joy Medals และไอเทมพิเศษของกิจกรรม Mizuhiki Knots
นอกจากนี้ จอมโจรในดวงใจของแฟน ๆ อย่าง Ren Amamiya ยังกลับมาสู่สัญญาไอดอลอีกครั้ง ในช่วงกิจกรรมจำกัดเวลานี้ ผู้เล่นจะมีโอกาสสูงขึ้นในการได้ตัวละครที่หลายคนรอคอย
"Persona 5: The Phantom X" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS, Android และ PC ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://www.p5x-sea.com/ และแฟนเพจ https://www.facebook.com/P5XSEA/
