ไขคดีปะทะเวทมนตร์? "RoV X Detective Conan" คอลแลปส์สุดพิเศษเริ่มแล้ว!

เมื่อประกาศโจรกรรมถูกส่งมา และอัญมณีในตำนานหายไปอย่างไร้ร่องรอย เหล่าผู้ท้าชิงจะถูกดึงเข้าสู่การผจญภัยที่ทั้งลุ้นระทึกและเต็มไปด้วยการไขปริศนาและการต่อสู้เป็นทีม! อีเวนต์พิเศษนี้มาพร้อมสองสกินคอลแลปส์สุดอลังการ แผนที่ธีมโคนันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มิชชันพิเศษแบบจำกัดเวลา Easter Egg ในเกมให้แฟนๆ ได้ตามหา และของรางวัลอีกมากมายตลอดช่วงอีเวนต์ ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกสกินฟรีของฮีโร่ Amily และ Thorne ที่มาในลุคนักสืบมัธยมปลาย พร้อมด้วยมินเนียนธีมโคนันสุดน่ารักที่มาร่วมผจญภัยไปพร้อม ๆ กัน27 ก.ค. - 8 ส.ค. นับถอยหลังรับรูปโปรไฟล์โคนันแบบลิมิเต็ด1 ส.ค. - 31 ส.ค. สกิน Yorn x Edogawa Conan1 ส.ค. - 17 ส.ค. ตามหาคนร้ายรับสกิน Amily ยอดนักสืบฟรี8 ส.ค. - 31 ส.ค. สกิน Hayate x Kid the Phantom Thief8 ส.ค. - 24 ส.ค. บททดสอบยอดนักสืบ รับรูปโปรไฟล์คนร้าย และอิโมจิ Shinichi9 ส.ค. - 15 ส.ค. เล่นเกมรับรูปโปรไฟล์และอิโมจิ Kid the Phantom Thief16 ส.ค. - 31 ส.ค. ไขคดี รับสกิน Thorne ยอดนักสืบฟรีสกินลิมิเต็ดสุดพิเศษนี้ผสานพลังความกล้าหาญของ Yorn เข้ากับสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์พร้อมะความเป็นนักสืบของเอโดงาวะ โคนัน ได้อย่างลงตัว เอฟเฟกต์สกิลเต็มไปด้วยรายละเอียดและความขี้เล่นสุดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งของด็อกเตอร์อากาสะที่ระเบิดออกมาจากตุ๊กตา การยิงลูกฟุตบอล และฉากไล่ล่าโดยเฮลิคอปเตอร์ที่ชวนให้นึกถึงอุปกรณ์ไฮเทคของโคนัน พร้อมด้วยแอนิเมชันรีคอลล์จำลองฉากการสืบสวนสุดลุ้นระทึกของโคนันที่กำลังตามรอยคนร้ายด้วยสเก็ตบอร์ดของเขา และที่พิเศษไปกว่านั้น สกินนี้ยังมาพร้อม Victory Animation แบบใหม่ล่าสุด โดยเมื่อกำจัดศัตรูได้ ผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกท่าพิเศษที่โคนันกำลังตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุได้อีกด้วย!สกินนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งเวทมนตร์และมายา ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของจอมโจรคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ระหว่างการต่อสู้ Hayate จะสะกดทุกสายตาด้วยเอฟเฟกต์สุดอลังการ ไม่ว่าจะเป็นการ์ดระเบิดกลายเป็นฝูงนกพิราบขาวและดอกกุหลาบที่โปรยปราย ขณะที่สกิลไม้ตายจะโปรยการ์ดและการ์ดท้าทายทั่วสนาม ก่อนจะปิดท้ายด้วยท่าเหินกลางอากาศสุดเท่สมกับเป็นจอมโจรผู้ลึกลับตัวจริง ขณะที่แอนิเมชันรีคอลล์จะเผยให้เห็นฉากการหลบหนีอันน่าทึ่งของจอมโจรคิด ที่จุดระเบิดตู้โชว์อัญมณีแล้วหลบหนีอย่างสง่างามด้วยนกพิราบและเครื่องร่อน ความพิเศษของสกินนี้คือ จะมาพร้อม Victory Animation ฝนกระดาษโปรยกลางเวทีสุดอลังการ ขณะคิดโค้งขอบคุณอย่างมีชั้นเชิงหลังปราบศัตรูได้สำเร็จในช่วงอีเวนต์นี้ สมรภูมิ RoV จะถูกแต่งแต้มด้วยแลนด์มาร์คสำคัญจาก Detective Conan ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนักสืบโมริ รถเต่า VW ของศาสตราจารย์อากาสะ หรือเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนครโตเกียวทั้งหมดนี้จะแฝงเป็นอีสเตอร์เอ้กอยู่ในแผนที่อย่างแนบเนียน เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพรส์ให้กับทุกแมตช์อย่างลงตัว นอกจากนี้ หน้าล็อบบี้หลักยังถูกปรับให้เข้ากับธีมยอดนักสืบจิ๋วโคนันอย่างเต็มรูปแบบ เสริมบรรยากาศลึกลับให้กับประสบการณ์การเล่นอย่างเต็มที่ เหล่าผู้ท้าชิงสามารถค้นหาเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในเกมมากยิ่งขึ้น ดื่มด่ำไปกับการผจญภัยที่เต็มไปด้วยการสืบสวนสุดมันส์!นอกเหนือจากสกิน Yorn X Conan Edogawa และ Hayate × Kid the Phantom Thief ซึ่งเป็นสองสกินหลักในความร่วมมือพิเศษครั้งนี้แล้ว ผู้เล่นยังสามารถรับสกินพิเศษจาก RoV ได้ฟรีถึงสองสกิน เพียงทำภารกิจในอีเวนต์ให้สำเร็จ โดยฮีโร่ Thorne และ Amily จะเผยโฉมในชุดยูนิฟอร์มนักสืบมัธยม พร้อมร่วมไขปริศนาไปกับทีมอย่างมีสไตล์ แค่ล็อกอินและเข้าร่วมกิจกรรมในเกม “ตามหาคนร้ายรับสกิน Amily ยอดนักสืบฟรี” และ “ไขคดี รับสกิน Thorne ยอดนักสืบฟรี” ก็สามารถรับรางวัลคอลแลปส์สุดเท่นี้ได้ง่าย ๆมินเนียนสุดน่ารักในหมวกเบเร่ต์และแว่นขยายจะมาช่วยเสริมบรรยากาศลึกลับให้กับสนามรบ ในช่วงอีเวนต์นี้ ผู้เล่นสามารถสะสมคู่หูสุดพิเศษเหล่านี้ได้ผ่านวงแหวนเวทครีปนักสืบเพื่อรับตั๋วเล่นกิจกรรมฟรี โอกาสดีแบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด!อีเวนต์คอลแลปส์สุดพิเศษครั้งนี้มาพร้อมของรางวัลภายในเกมแบบจัดเต็ม ผู้เล่นสามารถรับตั๋วสุ่มฟรีได้สูงสุดถึง 165 ใบ เพียงร่วมภารกิจง่าย ๆ ดังนี้:- ลงทะเบียนล่วงหน้าและล็อกอินรายวัน รับฟรีตั๋วสุ่ม 60 ใบ- รับสกินคอลแลปส์ใดก็ได้ 1 สกิน เพื่อปลดล็อกตั๋วสุ่มอีก 80 ใบ- ร่วมกิจกรรมเติมเงินใดก็ได้ รับตั๋วสุ่มเพิ่มอีก 25 ใบทันทีตั๋วเหล่านี้สามารถใช้แลกรับสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟและของรางวัลลิมิเต็ดมากมายภายในเกม RoV นับเป็นโอกาสทองที่ผู้เล่นไม่ควรพลาดในการสะสมทั้งหมดของรางวัลทั้งหมดได้แบบฟรี ๆติดตามข่าวสารล่าสุดของเกม RoV ได้ที่แฟนเพจ Garena RoV Thailand