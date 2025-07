จอมโจรเงารีเทิร์น! "Persona5: The Phantom X" เปิดให้บริการแล้ว

"Persona5: The Phantom X" ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Wonder ตัวเอกหน้าใหม่ที่ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอันน่าสะพรึงและพบว่าตนเองอยู่ในโลกที่ไร้ซึ่งความหวัง โดยมีเพื่อนร่วมทางสุดลึกลับ "Lufel" นกฮูกพูดได้ ชายจมูกยาว และหญิงสาวปริศนาในชุดสีน้ำเงิน โดยเขาจะต้องใช้ชีวิตสองโลก ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและใน Metaverse เพื่อยับยั้งหายนะที่กำลังจะมาถึง ตัวเกมยังคงความโดดเด่นของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบการต่อสู้แบบวางกลยุทธ์ และการเล่าเรื่องที่ชวนติดตามตัวเกมได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุเกิน 1 ล้านคน ก่อนเปิดให้บริการ ทำให้รางวัลพิเศษทั้งหมดถูกปลดล็อกครบถ้วน เพื่อเป็นการขอบคุณชุมชนผู้เล่น ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทุกคนจะได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้:- การสุ่มสัญญา (Contract Draws) ฟรี 20 ครั้ง- การสุ่มอาวุธฟรี 15 ครั้ง- ชุดคอสตูมฟรีสำหรับตัวเอก- กรอบอวาตาร์และการ์ดผู้เล่นสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทางเกมได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับตัวละครจาก Persona5 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2025 เวลา 05:00 (GMT+8) หนึ่งในตัวละครเด่นที่เข้าร่วมคือ "Joker" ตัวละครระดับ 5 ดาวธาตุคำสาป ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งแฟรนไชส์ Persona5 พากย์เสียงโดย Jun Fukuyama Joker คือ นักเรียนมัธยมปลายชั้นปีที่สองที่พลัง Persona ของเขาตื่นขึ้นท่ามกลางวิกฤต โดยมี "Arsène" เป็น Persona ของเขา- อาวุธพิเศษของ Wonder- การสุ่มสัญญาเพิ่มเติม- กล่องเลือก Phantom Thief และอาวุธ- ชุดคอสตูมพิเศษของตัวเอก- อีโมจิแชท- และไอเทมล้ำค่าอีกมากมายนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุ่มสัญญาสำหรับผู้เล่นใหม่ เพียงทำการสุ่มครบ 50 ครั้ง จะสามารถเลือกหนึ่งในตัวละครจำกัดเวลาจาก Phantom Thieves ได้แก่ Ann, Morgana หรือ Ryuji เพื่อเข้าร่วมทีมของคุณได้ทันทีPersona5: The Phantom X พร้อมให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม iOS Android และ PC ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ https://www.p5x-sea.com/ YouTube และ Discord