เซเลบฮ่องกงสวม Chaumet ถ่ายทอดความงามฉบับเมซง

แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากฝรั่งเศส Chaumet ได้รับเกียรติร่วมสร้างสไตล์อันงดงามให้กับ Laurinda Ho นักธุรกิจหญิงชื่อดังจากฮ่องกง ในงาน Jewels by Nature HJ Event ที่จัดขึ้น ณ ไต้หวัน วันที่ 13 สิงหาคม 2025
Laurinda Ho เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศล Smile With Us HK ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อพลังบวกให้กับสังคม เธอยังเป็นที่รู้จักจากการทำงานด้านแฟชั่น การปรากฏตัวในสื่อสังคมออนไลน์ และสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
เครื่องประดับจาก Chaumet ไม่เพียงช่วยขับเน้นบุคลิกอันสง่างามของ Laurinda Ho บนเวทีงานอันทรงเกียรติครั้งนี้ แต่ยังสะท้อนถึงความประณีตทางงานฝีมือและเอกลักษณ์อันเป็นตำนานของเมซง ที่สืบทอดประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 240 ปี ในฐานะแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงแห่งราชสำนักฝรั่งเศส
การปรากฏตัวของบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจและแฟชั่นที่เลือกสวมใส่ Chaumet ในงานระดับนานาชาติครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของแบรนด์ในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะสู่สายตาผู้คนทั่วโลก