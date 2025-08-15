My Mom, My Inspiration...เซ็นทรัลพัฒนาเปิดใจ “ฟรีน สโรชา” และนักธุรกิจ หญิงยุคใหม่ กับเส้นทางสู่ความสำเร็จ

วันแม่ปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ชวนมองบทบาทของ "แม่" ในมุมใหม่ ไม่ใช่แค่ผู้ให้ แต่คือเพื่อนแท้ ผู้ร่วมเดินทาง และแรงผลักดันสำคัญในชีวิต ผ่านแคมเปญ “My Mom My Mate” ที่สะท้อนสายใยแน่นแฟ้นระหว่างแม่ลูก พร้อมเปิดใจ ‘My Mom, My Inspiration’ ถ่ายทอดเรื่องจริงของคนดังและนักธุรกิจหญิง ที่ก้าวไกลได้เพราะมีแม่อยู่เคียงข้าง
ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ นักแสดงและนางแบบชื่อดัง เล่าด้วยรอยยิ้มว่า “คุณแม่เป็นเหมือน เซฟโซน ที่อบอุ่นและพร้อมจะอยู่ข้างฟรีนเสมอค่ะ เพราะท่านเคารพทุกการตัดสินใจและไม่เคยตัดสินความคิดของเราเลย สิ่งนี้ทำให้ฟรีนเติบโตมาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้เราลึกๆ ว่า สิ่งที่แม่วางใจ...ต้องดีที่สุดเสมอการมีแม่อยู่ข้างๆ แบบนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยค่ะ”
ขณะที่เหล่า Founder แบรนด์รุ่นใหม่ก็ได้เผยถึงแรงบันดาลใจจากคุณแม่เช่นกัน:
ณภัสสร ฉลาดมานะกุล (มายด์) Co-Founder แบรนด์ Self. Smoothie “คุณแม่จะคอยดูแลเรื่องอาหารและสุขภาพให้เราเป็นอย่างดี วิตามินไม่เคยขาดเลยค่ะ ท่านสอนเสมอว่า ผิดเป็นครู ยิ่งเราผิดพลาดเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น การที่มายด์เป็นคนร่าเริงและมีพลังงานที่ดี ก็เพราะมีหม่าม้า เป็นหลังบ้านที่อบอุ่นคอยดูแลเราในทุกด้าน ท่านคือเบื้องหลังความสุขทั้งหมดของเราค่ะ”
กานต์พิชชา เกียรติขจรฤทธิ์ (พีช) Creative Director แบรนด์ Divana Spa กล่าวว่า “คุณแม่คือแรงบันดาลใจและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพีชเลยค่ะ พีชได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และพลังบวกมาจากท่านเต็มๆ ท่านสอนเสมอว่าให้ทำอะไรทำให้สุด และให้มั่นใจว่าเมื่อเราหันกลับมา แม่กับป๊าก็จะอยู่ตรงนี้เสมอ... การได้เกิดมาเป็นลูกของแม่คือความรู้สึกที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้เลย ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ค่ะ”
สุรีย์พร พูนศักดิ์ไพศาล (ก้อย) Founder แบรนด์ Chongdee Teahouse เผยว่า “คุณแม่คือเสาหลักที่แท้จริงของชงดีเลยค่ะ ท่านเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเสมอมา ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ คำสอนของท่านที่ทำให้ก้อยกล้าสร้างธุรกิจคือ ‘การทำธุรกิจต้องใช้ความอดทน กล้าที่จะลองผิดลองถูก ไม่ต้องกลัว แล้วความสำเร็จจะเป็นของเราสักวัน’ เป็นคำพูดที่ทำให้เรากล้าลุยและไม่ยอมแพ้ ก้อยเชื่อว่าเพราะมีท่านเป็นเบื้องหลัง ชงดีจึงมีวันนี้ได้ค่ะ”
รินรดา สมสุขเจริญ (ริน) Founder แบรนด์ Ruthless Studio กล่าวว่า “คุณแม่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างๆ ตลอดเวลาค่ะ ไม่ว่าวันไหนที่เรามีความทุกข์ ท่านจะคอยปลอบใจและให้กำลังใจเสมอ ไม่เคยส่งพลังลบมาให้เลย ท่านสอนให้ยึดหลักการใช้ชีวิตที่ว่า ‘ทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต’ เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง และได้ทำทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆ เป็นแนวคิดที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากค่ะ”
วุฒินันท์ ปฐมภควันต์ (มิก) Co-Founder แบรนด์ Antidotes กล่าวว่า “ทุกก้าวของความสำเร็จของแบรนด์แบรนด์ก็จะมีคุณแม่คอยรับฟัง ท่านจะคอยรับฟัง ให้คำปรึกษา และเป็นคนแรกที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์และกลิ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ ท่านคือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับ นอกจากนี้ คำสอนสำคัญที่แม่มอบให้คือ ‘ความขยัน’ ท่านย้ำเสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หากไม่พยายาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยึดถือและทำให้ผมตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ”
