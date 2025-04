มิเชล เบอร์แมนน์ จากเจ้าของแบรนด์ Castle C ร้านมัลติแบรนด์เครื่องสำอางสู่เวทีนางงาม Miss Grand Thailand 2025

คว้ารองอันดับ 5 บนเวทีมิสแกรนด์ จากบทบาทนักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการความงาม ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นเจ้าของธุรกิจ“Castle C” ร้านมัลติแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังเป็นที่จับตามองในหมู่คนรักความงาม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความหลงใหลในอุตสาหกรรมบิวตี้ ทำให้เธอสามารถผสมผสานประสบการณ์จากวงการนางงามเข้ากับการทำธุรกิจได้อย่างลงตัวร้านซีซี CC : Castle C เป็นร้านมัลติแบรนด์ที่รวบรวมเครื่องสำอางคุณภาพทั้งจากไทยและต่างประเทศไว้ในที่เดียว ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกแบรนด์สินค้า ไปจนถึงประสบการณ์ของลูกค้าในร้าน ทำให้ร้านซีซี CC : Castle C กลายเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่แค่ “ร้านขายเครื่องสำอาง” แต่เป็นแหล่งแรงบันดาลใจขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยและศูนย์รวมของความงามแบบครบวงจรมิเชลเล่าว่า ประสบการณ์จากเวทีประกวดช่วยให้เธอเข้าใจถึง “พลังของการดูแลตัวเอง” ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความมั่นใจและการแสดงออกถึงตัวตน “ความงามไม่ได้มีรูปแบบเดียว ทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้ Castle C จึงไม่ใช่แค่การขายเครื่องสำอาง แต่คือการสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนกล้าเป็นตัวเอง”ความสำเร็จของ Castle C ยังสะท้อนผ่านการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด7ปี ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้าน รวมถึงการจับมือกับแบรนด์นานาชาติ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพเข้ามาสู่ตลาดไทยการที่มิเชลคว้าตำแหน่ง รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของหญิงสาวยุคใหม่ที่ “สวย เก่ง และแกร่ง” เธอไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในด้านความงาม แต่ยังส่งต่อแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและกล้าคิด กล้าทำCastle C ภายใต้การนำของมิเชล เบอร์แมนน์และทีมงานจึงไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่คือเส้นทางของความฝันที่จับต้องได้ และเป็นพลังบวกให้กับผู้หญิงทั่วประเทศปัจจุบัน ร้านซีซี คาสเซิลซี CC : Castle C มีหน้าร้านตั้งอยู่ในทำเลคุณภาพ ได้แก่ สาขาสยาม, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, เอเชียทีค และ Pop-Up Store ในพื้นที่ชั้นนำต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯพร้อมช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Tiktok, Shopee, และ Lazadaสนใจนำแบรนด์เข้าร่วมขายในร้านซีซี คาสเซิลซี สามารถติดต่อได้ที่ Line: @castlec