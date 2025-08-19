ยุคนี้ต้องใช้สมอง “อาย วราไพรินทร์” ปีนี้รุกหนัก ทั้งงานแสดง-ธุรกิจ

จากเส้นทางนักแสดงสู่โลกธุรกิจ วันนี้ “อาย วราไพรินทร์” กลับมาพร้อมบทบาทใหม่ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ในภาพจำของใครหลายคน เธอคือผู้หญิงเก่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง และครั้งนี้เธอเลือกจะยืนในสองเวทีไปพร้อมกัน ทั้งแสงสีจอเงินและสมรภูมิธุรกิจ
หลังจากฝากฝีมือบนเส้นทางนักแสดง อายเลือกพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักธุรกิจหญิงเต็มตัว จนสามารถสร้างและปั้นแบรนด์ไทยกว่า 1,000 แบรนด์ ส่งออกไปสู่ตลาดตะวันออกกลางได้อย่างภาคภูมิใจ และวันนี้เธอกำลังต่อยอดประสบการณ์นั้นผ่านโครงการ “เดบิวท์ SME สู่ธุรกิจเลี้ยงชีพ” by CEOidol ที่มุ่งสร้างโอกาสและรายได้ให้ผู้ประกอบการไทยแบบจริงใจ โดยหลายครั้งเธอยอมไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิก เพราะเชื่อว่าการให้คือพลังที่แท้จริง
และในปีนี้ ความฝันอีกบทหนึ่งของอายก็เป็นจริง เมื่อเธอได้รับโอกาสให้กลับมารับบทนางเอกเต็มตัวในภาพยนตร์ “เลี้ยงรุ่น” บทบาทที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วย แต่เพราะทีมผู้สร้างเห็นคุณค่าของเธอว่า “เธอคือผู้หญิงที่เป็นนางเอกทั้งในชีวิตจริงและบนจอภาพยนตร์”
แม้ในอดีตจะเคยผ่านมรสุมข่าวลือที่หนักหน่วง แต่ความจริงก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงการใส่ร้าย กองปราบยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอ และนั่นกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เธอเข้มแข็งและมั่นใจในเส้นทางของตัวเองมากขึ้น
นอกเหนือจากบทบาทบนจอภาพยนตร์ อายยังคงเดินหน้าสานต่อเส้นทางธุรกิจในฐานะผู้ก่อตั้ง CEOidol คลับที่รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ นักธุรกิจ และผู้นำองค์กรทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ตลาดโลก โดยมีทั้งภาครัฐอย่าง Depa, BOI, TCEP และพันธมิตรระดับตะวันออกกลางที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเธอ
สำหรับอาย วราไพรินทร์ วันนี้ไม่ใช่เพียงการกลับมาของนางเอกบนแผ่นฟิล์ม แต่คือการยืนยันภาพลักษณ์ของผู้หญิงเก่งที่ใช้ชื่อเสียงและประสบการณ์สร้างคุณค่าให้ตัวเอง และที่สำคัญคือสร้างโอกาสให้คนอื่น ๆ ได้เติบโตไปพร้อมกัน