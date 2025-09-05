"Star Wars Outlaws" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2

"Star Wars Outlaws" เกมแอ็กชันผจญภัยจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ไซไฟอันโด่งดัง พัฒนาโดย Ubisoft พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2 ทั้งแบบดิจิทัลและเวอร์ชันกล่อง Game-Key Card
ใน Star Wars Outlaws แฟน ๆ จะได้รับบทเป็น Kay Vess (Humberly González) วายร้ายสาวจอมเจ้าเล่ห์ และ Nix (Dee Bradley Baker, Star Wars: The Bad Batch) คู่หูผู้ซื่อสัตย์ของเธอ ในภารกิจปล้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ Outer Rim โดยผู้เล่นจะได้ร่วมเดินทางไปกับ Kay และ Nix เพื่อแสวงหาหนทางสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต่อสู้ ขโมย และเอาชนะแก๊งอาชญากรรมในกาแล็กซี และกลายเป็นจอมโจรค่าหัวสูงอันดับต้น ๆ ของจักรวาล
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง, ด้วยเครื่องเกม Nintendo Switch 2 ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นในการเล่น Star Wars Outlaws รวมถึงระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายสำหรับการนำทางเมนูและมินิเกมต่าง ๆ การเล็งด้วยไจโรสโคป โหมดพกพาที่ปรับให้เหมาะสม และระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่สมจริง
สำหรับเวอร์ชัน Gold Edition บน Nintendo Switch 2 จะได้ทั้งตัวเกมหลักและซีซันพาส ซึ่งประกอบด้วย:
• ภารกิจ Jabba’s Gambit
• แพ็กของตกแต่ง The Kessel Runner
• บันเดิล The Hunter’s Legacy
• บันเดิล The Cartel Ronin
• แพ็กเนื้อเรื่องสองชุด ได้แก่:
- Star Wars Outlaws: Wild Card สาวเคย์ได้รับการว่าจ้างให้แทรกซึมในวงการพนันไพ่ Sabacc ที่มีเดิมพันสูง เมื่อเธอได้พบกับแลนโด คาลริสเซียน นักพนันตัวยง เธอก็รู้ทันทีว่ามีเกมอันตรายแบบอื่นกำลังเล่นกันอยู่ด้วย ผู้เล่นต้องทำภารกิจ The Gunsmith และ The High Roller จากเกมหลักให้สำเร็จก่อนจึงจะเล่นเนื้อเรื่องชุดนี้ได้
- Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune พาผู้เล่นไปผจญภัยกับเหล่าโจรสลัดและสมบัติที่สาบสูญ เคย์ เวส และนิกซ์ จะร่วมมือกับฮอนโด โอห์นากะ ในการเผชิญหน้ากับสติงเกอร์ แทช และเหล่าโรคานา เรดเดอร์ส ผู้เล่นจะได้ลอบเข้าไปในสุสาน Khepi เพื่อเปิดเผยความลับและสมบัติที่ซ่อนอยู่ ระหว่างทาง พวกเขาจะได้พบกับ Miyuki Trade League ที่สัญญาว่าจะมอบรางวัลพิเศษให้กับยาน Trailblazer เพื่อแลกกับการลักลอบขนสินค้าอันตรายข้ามกาแล็กซี ผู้เล่นต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักให้จบก่อนจึงจะเล่นแพ็กเนื้อเรื่องนี้ได้
ผู้เล่นที่ต้องการเสริมความเท่ให้กับตัวเอกและทีมปล้นสุดแสบแห่งอวกาศ สามารถซื้อแพ็กอัลติเมท ที่จะมอบสิทธิ์เข้าถึงชุดตกแต่ง Sabacc Shark, ชุดตกแต่ง Rogue Infiltrator, ชุดตกแต่ง Naboo Nobility, ชุดตกแต่ง Desert Nomad และแพ็กตัวละคร Forest Commando
Star Wars Outlaws วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2 และยังมีให้ซื้อที่ Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna และ Windows PC ผ่าน Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ starwarsoutlaws.com และติดตามข้อมูลเกมอื่น ๆ ของ Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com
