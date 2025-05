"Tom Clancy’s The Division 2" เปิดตัวบน Game Pass พร้อม DLC ใหม่ เล่นได้แล้ววันนี้!

*ข้อเสนอนี้มอบส่วนลดสูงสุด 90% สำหรับเกมในแบบสแตนดาร์ด เอดิชัน จะมีจำหน่ายเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โปรโมชันนี้มีผลใช้ได้ในระยะเวลาจำกัด, ส่วนลดและข้อจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามร้านค้าแต่ละแห่ง โปรดไปที่เว็บไซต์ร้านค้านั้น ๆ เพื่อดูข้อมูลสินค้าที่มีจำหน่ายและรายละเอียดทั้งหมด



DLC Battle for Brooklyn นำผู้เล่นกลับสู่เมืองนิวยอร์ก โดยมีย่านต่าง ๆ ในบรูคลินที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบฉบับเดิม พร้อมแคมเปญเนื้อเรื่องใหม่เอี่ยม ตลอดทั้งแคมเปญ ผู้เล่นจะได้ค้นพบว่าพวกแก๊ง Cleaners สร้างเปลวไฟสีม่วงอันตรายขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้อย่างไร ซึ่งคุกคามความสงบสุขอันเปราะบางของชุมชนบรูคลินที่เพิ่งจะตั้งหลักกันได้ไม่นานนักDLC นี้จะมาพร้อมบูสต์เลเวล 40 ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดำดิ่งสู่แคมเปญได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีหน้ากาก Catalyst Exotic Mask ที่เป็น DLC พิเศษเฉพาะ ซึ่งมอบโบนัสการติดสถานะในการสร้างความเสียหายตลอดจนการป้องกันความเสียหายที่ได้รับ เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในการต่อสู้กับแก๊ง Cleaners สุดโหดผู้เล่นที่เพิ่งซื้อ The Division 2 โกลด์เอดิชัน หรือ The Division 2 อัลติเมทเอดิชันแบบใหม่ หลังวันที่ 23 เมษายน จะสามารถเล่น DLC ได้แล้ว นอกจากนี้ DLC Battle for Brooklyn ยังมีให้ซื้อแยกต่างหากบน Ubisoft Store อีกด้วยในซีซันแรกของปีที่ 7 "Crossroads" เอเจนต์จะพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งกับเวลา เพื่อพยายามค้นหาเบาะแสที่ซ่อนเร้นอยู่ใน Sokolov Concern "Crossroads" จะสร้างความทรงจำให้กับแฟน ๆ ของเดอะดิวิชัน ด้วยตัวปรับแต่งและอุปกรณ์ที่ชวนให้นึกถึงองค์ประกอบดั้งเดิมจากเดอะดิวิชัน ขณะที่ ตัวเลือก Global modifier แบบ "Hard-Core" จะแนะนำแอตทริบิวต์ใหม่สามอย่าง โดยผู้เล่นจะได้รับโบนัสขึ้นอยู่กับคะแนนของแอตทริบิวต์แต่ละอย่าง ในขณะที่ตัวปรับแต่งแบบพาสซีฟของซีซันนี้คล้ายกับตัวเลือก Talents ของเดอะ ดิวิชันภาคแรก ซึ่งต้องมีระดับแอตทริบิวต์ขั้นต่ำจึงจะเปิดใช้งานได้ซีซันนี้ยังนำเสนอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เล่น และการปรับช่วงแนะนำที่ดีขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่ ส่วน Season Pass XP จะเพิ่มขึ้นให้สำหรับทุกกิจกรรม และความคืบหน้าในการเล่นในโหมด Co-op จะรวมเข้ากับการเดินทางตามฤดูกาลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป "The Division 2 Standard Edition" วางจำหน่ายในราคาลด 90% บน Ubisoft Store, 90% บน Steam และ 75% บน PlayStation* ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ The Division 2 และเกมอื่น ๆ ของ Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com