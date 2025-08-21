"Black Desert Mobile" อัปเดต United Server รวมผู้เล่นทั่วโลกในเซิร์ฟเดียว

Pearl Abyss เปิดตัว O.N.E. August : UNITED SERVER ซึ่งเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์ของ "Black Desert Mobile" ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่เป็นหนึ่งเดียวกัน การแปลแชตแบบเรียลไทม์ และตารางคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะสม
การใช้งาน UNITED SERVER จะทำให้การเล่นเกมสนุกยิ่งขึ้น เพราะนักผจญภัยจากวัฒนธรรมที่หลากหลายจะมารวมตัวเพื่อเล่นเกม โต้ตอบ และแบ่งปันการเดินทางไปด้วยกัน
เพื่อลดกำแพงภาษา จึงได้เพิ่มฟังก์ชั่นแปลแชตภายในเกมแบบเรียลไทม์ในทุกเซิร์ฟเวอร์ โดยแชตในปาร์ตี้, กิลด์, พี่น้องร่วมสาบาน, กลุ่ม และการกระซิบ จะถูกแปลโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ สำหรับภูมิภาคเอเชีย ภาษาที่รองรับได้แก่ภาษาอังกฤษ เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย จีนดั้งเดิม และญี่ปุ่น
คอนเทนต์หลายรายการได้มีการปรับตาราง รวมถึง สนามรบอาซูนัค, สงครามฐาน และกองกำลังกวาดล้าง เพื่อช่วยให้นักผจญภัยเพลิดเพลินไปกับเวลาเล่นที่ถูกปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์และกำหนดการอัพเดทได้ ที่นี่
เพื่อเฉลิมฉลอง UNITED SERVER ทาง Black Desert Mobile ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จะมอบรางวัลมากมาย เช่น กิจกรรมรับของขวัญ, เชื่อมต่อเข้าเกม และแลกเปลี่ยนเหรียญ เป็นต้น โดยในกิจกรรมเหล่านี้ นักผจญภัยสามารถรับไอเทมต่างๆ เช่น การคุ้มครองของ W, เพิร์ลดำ, ใบกู้คืนประสิทธิภาพ, หินจันทราแห่งรุ่งสาง, กล่องเลือกรูนเอลีออน/ฮาดุมดึกดำบรรพ์ และอีกมากมาย
พร้อมกับ UNITED SERVER นักผจญภัยทุกคนสามารถพบกับคอนเทนต์ใหม่ชื่อ ‘ฝันร้ายที่บิดเบี้ยว : เมืองหลวง’ ใน Black Desert Mobile โดย ‘ฝันร้ายที่บิดเบี้ยว : เมืองหลวง’ คือสนามรบแบบผสม PvE-PvP ขนาดใหญ่ที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีฉากหลังตั้งอยู่ในโซล เมืองหลวงของเมืองฮวังแฮ นักผจญภัยจะได้เข้าสู่สนามรบขนาดใหญ่ซึ่งถูกแบ่งเป็นความยาก 5 ระดับตามพลังต่อสู้ และแต่ละระดับจะสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุด 200 คน ‘ฝันร้ายที่บิดเบี้ยว : เมืองหลวง’ จะเปิดทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.
เมื่อเอาชนะบอสท่ามกลางฝูงมอนสเตอร์ นักผจญภัยไม่เพียงได้รับสะเก็ดแห่งฝันร้ายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย เมื่อเอาชนะบอสได้เพียงพอแล้ว บอสบุลกาซัลที่น่าเกรงกลัวจะปรากฏตัวขึ้น และเมื่อ HP ของมันลดต่ำกว่า 50% ผู้นำทหารไม้ไผ่, ซันกุน และทูอ็อกชีนีจะเข้าร่วมการต่อสู้ การกำจัดบุลกาซัลจะช่วยผนึกฝันร้าย และในฐานะรางวัลใหญ่ ผู้เข้าร่วมจะสามารถรับไอเทม ‘ตอกตราความทรงจำวัตถุโบราณ’ ซึ่งสามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้อย่างมากยิ่งขึ้น
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการ Black Desert Mobile
