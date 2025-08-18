"เทอเรนซ์ แสตมป์" เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี – จากพระเอกสุดหล่อยุค 60 สู่จอมวายร้ายผู้เป็นตำนาน

พระเอกอังกฤษระดับตำนาน “เทอเรนซ์ แสตมป์” เจ้าของบท “Zod” ใน Superman II และขวัญใจยุค 60 เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี ทิ้งผลงานระดับคลาสสิกไว้มากมายทั้งสายฮอลลีวูดและอาร์ตเฮาส์
สื่ออังกฤษรายงานการเสียชีวิตของ เทอเรนซ์ แสตมป์ นักแสดงชาวอังกฤษระดับตำนาน วัย 87 ปี ซึ่งครอบครัวได้ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวเศร้าเมื่อวันอาทิตย์ พร้อมระบุว่า
“เขาทิ้งผลงานอันทรงคุณค่าไว้เบื้องหลัง ทั้งในฐานะนักแสดงและนักเขียน ซึ่งจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่อไปอีกนาน”
เทอเรนซ์ แสตมป์ กลายเป็นขวัญใจคนดูอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยุค 60 ในบทบาทพระเอกหน้าหล่อที่มักรับบทตัวละครหม่นหมอง ก่อนจะหักมุมภาพลักษณ์เดิมด้วยบทบาทสุดแหวกแนว เช่น จอมวายร้าย General Zod ใน Superman II ที่ทำให้วลี “Kneel before Zod!” กลายเป็นประโยคในตำนาน และยังโดดเด่นในบท สาวประเภทสองสุดเปรี้ยวใน Priscilla, Queen of the Desert
แสตมป์เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 1938 ที่ลอนดอน ในครอบครัวชนชั้นแรงงาน และแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์จากบทกะลาสีหนุ่มใน Billy Budd ผลงานของ ปีเตอร์ อุสตินอฟ ที่ทำให้เขาได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ทันที และคว้ารางวัลลูกโลกทองคำ สาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
จากนั้นเขาได้สร้างชื่อกับบทตัวร้ายลึกลับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน The Collector (1965) ซึ่งเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลเมืองคานส์
แสตมป์เคยคบหากับนางแบบชื่อดังยุคเดียวกันอย่าง จีน ชริมป์ตัน และเคยกล่าวว่า “ผมถูกผูกติดกับยุค 60 อย่างมาก พอเวลานั้นผ่านไป ผมก็รู้สึกว่าตัวเองหมดไปกับมันเช่นกัน”
แต่การกลับมาในบท General Zod ใน Superman II ปี 1980 ทำให้เขากลับมาเป็นที่จดจำในวงกว้างอีกครั้ง ก่อนจะพลิกบทบาทอีกครั้งในปี 1994 กับบท Bernadette สาวประเภทสองใน Priscilla, Queen of the Desert ที่สวมถุงน่องและแสดงความซับซ้อนทางอารมณ์ได้อย่างทรงพลัง
เขาไม่เพียงโดดเด่นในโลกฮอลลีวูดเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รักของผู้กำกับระดับตำนานในยุโรป เช่น เฟเดริโก เฟลลินี ซึ่งเลือกเขามารับบทนักแสดงขี้เมาใน Spirits of the Dead และ ปิแอร์ เปาโล ปาโซลินี ที่มองเขาว่าเป็น “เด็กชายผู้ศักดิ์สิทธิ์” ในบทบาทปริศนาใน Theorem (1969)
แสตมป์ยังมีผลงานมากกว่า 60 เรื่อง ครอบคลุมทั้งหนังอิสระอย่าง The Hit ของสตีเฟน เฟรียร์ส และหนังบล็อกบัสเตอร์อย่าง Star Wars: The Phantom Menace ซึ่งเขารับบทวายร้ายอีกครั้ง