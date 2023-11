ทีม Magic Squad จากบราซิลคว้าแชมป์โลก Free Fire หลังรอคอยนานถึง 4 ปี

ชัยชนะของทีม Magic Squad นับเป็นชัยชนะครั้งที่สองในระดับ World Series ของทีมจากบราซิล หลังจาก 4 ปีก่อนทีม Corinthians เคยคว้าชัยชนะใน FFWS 2019 Rio มาแล้วที่ถิ่นฐานบ้านเกิด ในขณะที่คู่ปรับจากประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก แต่ทีมจากบราซิลก็สามารถฝ่าฟันจนคว้าชัยมาได้ จากการนำทีมโดย MGS.BOPS7 กลับสู่บ้านอย่างภาคภูมิด้วยตำแหน่งแชมป์โลก FFWSแม้ว่าทีมต้องเผชิญความท้าทายมากมาย เช่น ต้องปรับตัวกับเขตเวลาที่ต่างกันมาก และเทคนิคการเล่นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากลีคในบ้าน แต่ทีม Magic Squad สามารถโชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน อยู่เป็นทีมอันดับต้น ๆ ของตาราง คงเส้นคงวาอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงการแข่งขัน“การคว้าแชมป์ของการแข่งขัน FFWS นั้น มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมาก ๆ” MGS.BOPS7 กัปตันทีม กล่าว “มันเป็นความฝันเดียวที่เฝ้ารอตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่น Free Fire และผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคน ผมคงไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มีพวกเขาทุกคน”โค้ช Lucas Vinicius Silva Lemos "Luuking" กล่าวเพิ่มเติมว่า “พวกเรามาเพื่อทำให้ดีที่สุด และพวกเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีการพัฒนาตลอดช่วงการแข่งขัน ตลอดจนเป้าหมายของเราที่มองถึงการแข่งขันครั้งถัดไป และมุ่งมั่นต่อไปในการแข่งขันในปี 2024 ที่จะกำลังจะมาถึง”ในรอบ Grand Final ทีม Magic Squad ใส่เต็มที่ ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงการต่อสู้ที่เข้มข้นสูสีกับทีมไทย Buriram United Esports และ CGGG ซึ่งคว้ารางวัลตามมาเป็นอันดับสอง และอันดับที่สาม ด้วยคะแนน 95 และ 89 คะแนน ตามลำดับการแข่งขัน World Series ในปีนี้ ได้พบกับรูปแบบการแข่งขันที่ต่างจากเดิม ด้วยการนำการแข่งขันรอบ Point Rush ที่เป็นการแข่งขันชิงแต้มต่อในรอบ Grand Final โดยแต้มต่อเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีม CGGG Magic Squad และ Buriram United Esports ขึ้นแท่นรอแชมป์ก่อนใครในรอบ Grand Final ด้วยคะแนน 13 12 และ 11 คะแนนตามลำดับในขณะที่ทีม WAG จากเวียดนามที่มีเพียงแต้มต่อ 2 คะแนน แต่ทีมกลับเปิดตัวในรอบ Grand Final ได้อย่างสวยงามกับการคว้า Booyah แรกของวัน ทำให้ขึ้นตำแหน่งในกลุ่มผู้นำร่วมเป็นอันดับที่หก ทีมมุ่งหมายที่จะต่อสู้เพื่ออยู่ในกลุ่มผู้นำและจบด้วยอันดับที่ห้า ซึ่งในอันดับที่สี่ถึงแปดมีความสูสีกันอย่างมากด้วยคะแนนที่ต่างกันเพียง 2 แต้ม ซึ่งทีม RRQ Kazu จากอินโดนีเซียเข้าเป็นอันดับที่สี่ ด้วยคะแนน 72 แต้มด้วยความสามารถของ EXPS.Dew ที่แสดงฝีมือการเล่นที่คงเส้นคงวา ทำให้เขาได้รับรางวัล MVP ของรายการแข่งขัน FFWS ด้วยคะแนน MVP 6 ครั้ง พร้อมแต้ม 110 อีลิม ที่ทำได้ตลอดการแข่งขันมือสไนเปอร์มากด้วยพรสวรรค์อันน่าเหลือเชื่อ EXPS.Dew ที่พึ่งเข้าร่วมแข่งขัน Free Fire Esports เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และยังครองตำแหน่ง MVP ในซีซันที่ผ่านมาของรายการ Free Fire Thailand Pro League 2023 ซึ่งล่าสุด เขาก็คว้าตำแหน่ง FFWS MVP เข้าสู่ทำเนียบของรายการเป็นที่เรียบร้อย ร่วมกับผู้เล่นจากทีมไทยอย่าง BRU.Moshi ที่คว้า Finals MVP (FMVP) ของการแข่งขัน World Series ปีที่แล้วรั้งอันดับที่ 3 ของตาราง MVP คือผู้เล่นจากทีม CGGG ได้แก่ CGGG.Peter ที่สามารถทำคะแนนอีลิมมากที่สุดในตลอดการแข่งขันนี้ไปได้รวมทั้งหมด 199 แต้ม และทีม RRQ Kazu ที่ผู้เล่น RRQ.Abayy ได้ทำคะแนนเฮดช็อตสูงที่สุดรวม 116 ครั้ง ในขณะที่ผู้เล่น CGGG.COZQ เป็นผู้ช่วยเหลือดีเด่นที่ทำแต้ม assists รวมสูงสุดที่ 111 ครั้ง● Eg. total viewership records● Eg. recorded over 1 billion views for #FFWS2023 on TikTokแฟน ๆ ที่พลาดการรับชมการแข่งขันแบบสด ๆ ยังสามารถติดตามชมการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube ที่เป็นผู้สนับสนุนช่องทางการถ่ายทอดสดการแข่งขัน FFWS 2023 อย่างเป็นทางการ และติดตามอัปเดตข่าวสารของ Free Fire ได้ทาง Website Facebook และ Instagram