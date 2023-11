"ชาตรี" สุดปลื้ม ONE โตไม่หยุด สร้างรายได้กว่า 100 ล้านเหรียญฯ ตลอดปี 2023

บิ๊กบอส ONE Championship อย่าง ชาตรี ศิษย์ยอดธง เผยถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติของ ONE ในปี 2566 และคาดการณ์ว่าจะทำลายสถิติในปี 2567“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Squawk Box ของ CNBC Asia โดยเปิดเผยว่าตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ONE เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ ด้าน พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ของ ONE ในปีที่กำลังมาถึง"ตามรายงานของ Nielsen ปัจจุบัน ONE เป็นองค์กรทรัพย์สินทางกีฬาการต่อสู้ที่มีผู้รับชมมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก และอยู่ในกลุ่ม 10 องค์กรทรัพย์สินทางกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลกในแง่จำนวนผู้ชม อีกทั้ง ONE เดินหน้าสู่การสร้างรายได้กว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567"รายงานจาก Nielsen ล่าสุดยังระบุว่า ONE ติดอันดับในกลุ่มองค์กรทรัพย์สินทางกีฬาชั้นนำระดับโลกในแง่ของการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และการมีส่วนร่วมของผู้คนบนโซเชียลมีเดีย โดยมีตัวเลขอยู่อันดับหนึ่งท่ามกลางบรรดาผู้จัดการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกONE มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน ONE มียอดการเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มียอดการรับชมเพิ่มขึ้นมหาศาล โดยขยายฐานผู้ชมจากฝั่งตะวันตกมาทางฝั่งอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีจากสถิติการเติบโตของ ONE ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่ายอดรับชมทางทีวีรายชั่วโมง (Broadcast Hours), ยอดจำนวนผู้รับชม (Unique TV viewers), ผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม (Social Followers) และยอดรับชมวิดีโอออร์แกนิก (Organic Video Views) ต่างพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลในระยะเวลาเพียง 5 ปีอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมกีฬาเป็นพื้นที่เข้าถึงยาก ต้องใช้เวลาในการสร้างผลกำไร มีความเสี่ยงและต้องอาศัยการลงทุนสูง ซึ่งความสำเร็จของ ONE กำลังจะบรรลุผลที่คุ้มค่า“ตัวชี้วัดการรับชมของเราเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการถ่ายทอดสดที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจาก 20 ครั้งในปี 2565 เป็น 60 ครั้งในปี 2566 มันน่าทึ่งมากที่ ONE ถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์ไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และที่สำคัญที่สุดคือ ONE กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุผลกำไรในธุรกิจหลักภายในครึ่งปีหลังของปี 2567”นอกจากนี้ ประธานและซีอีโอ ของ ONE ยังประกาศที่จะกลับไปจัดการแข่งขันที่ญี่ปุ่นและตะวันออกกลางในไตรมาสแรกของปี 2567 อีกด้วยแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh