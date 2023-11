ร่วมเชียร์ 3 ทีมไทยสู้ศึกชิงแชมป์โลก Free Fire World Series 2023 วันที่ 24-26 พ.ย.นี้

หลังจากผ่านการแข่งขันสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การแข่งขัน FFWS 2023 ก็ร้อนระอุขึ้นอีกระดับ ทั้ง 18 ทีมต่างโชว์ทักษะการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและการแสดงฝีมือที่ทุ่มเทแบบสุดตัวในรอบ Knockout Stage อย่างไรก็ตามซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ย. นี้ ได้แก่1. EXP Esports ประเทศไทย2. Buriram United Esports ประเทศไทย3. CGGG ประเทศไทย4. Magic Squad ประเทศบราซิล5. RRQ Kazu ประเทศอินโดนีเซีย6. LOUD ประเทศบราซิล7. POCO Star ประเทศอินโดนีเซีย8. WAG ประเทศเวียดนาม9. Thorrad ประเทศอินโดนีเซีย10. Expand ประเทศมาเลเซีย11. P Esports ประเทศเวียดนาม12. GOW ประเทศเวียดนาม● ทีมจากประเทศไทยครองอันดับที่ 1 ถึง 3 โดยเรียงจาก อันดับที่ 1 ทีม EXP ESPORTS 413 คะแนน อันดับที่ 2 BURIRAM UNITED ESPORTS 376 คะแนน และอันดับที่ 3 CGGG 376 คะแนน แต่ด้วย Booyah ที่น้อยกว่า BRU ทำให้ถูกวางในอันดับรองลงมา● ทีม EXP ESPORTS ทีมจากประเทศไทย คว้าอันดับ 1 ในรอบ Knockout เหนือทีมทั้งหมด 18 ทีมจากทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 413 คะแนน พร้อมคะแนนอีลิมรวม 232 อีลิม และคว้า 6 Booyah ซึ่งผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุด คือ EXPS.DEW ได้รับ MVP ถึง 5 ครั้งจาก 6 Booyah ทำคะแนนอีลิมสูงถึง 78 อีลิม รวมถึงดาเมจ 62,863 ดาเมจ ตลอดทั้ง 24 แมตช์● EXPS.DEW คว้าผู้นำตำแหน่ง MVP LEADER เหนือผู้เล่นจากทีมไทยที่คว้าอันดับที่ 2 ถึง 4 นั้นก็คือ CGGG.PETER BRU.JOENA และ BRU.MOSHI นับว่าทีมไทยยังคงรักษาฟอร์มทีมที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลกได้เช่นเคย● เหมาหมด! ทีมจากไทยคว้า Team of the day ทั้ง 6 วันด้วยคะแนนมากกว่า 100 คะแนนต่อวัน ในรอบ Knockout stage ตลอดสองสัปดาห์ โดยทีมที่ทำได้มีดังนี้- EXP ESPORTS ทำได้ทั้งหมด 3 วัน ในวันที่ 2 3 และ 6 ของการแข่งขัน- CGGG ทำได้ทั้งหมด 2 วัน ในวันที่ 4 และ 5 ของการแข่งขัน- BURIRAM UNITED ESPORTS ทำได้ 1 วัน ในวันที่ 1 ของการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ โดยจะแข่งขันทั้งหมด 12 แมตช์ ซึ่งการแข่งขันรอบนี้จะไม่มีการคัดออก แต่จะเป็นการวัดฝีมือเพื่อชิงแต้มต่อในรอบ Grand Final โดยแต้มต่อสูงสุดที่สามารถทำได้คือ 16 แต้ม และซึ่งจะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์เปี้ยนของ FFWS 2023สำหรับผู้เล่นที่ได้รับ MVP มากที่สุด เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นจะได้รับตำแหน่ง FFWS MVP พร้อม ถ้วยรางวัล MVP และคว้าเงินรางวัล 10,000 USD (หรือโดยประมาณ 350,000 บาท) ซึ่งในขณะนี้ ตารางตำแหน่ง MVP อันดับที่ 1 ตกเป็นของ EXPS.DEW จากทีมประเทศไทย ซึ่งได้รับ MVP ถึง 5 ครั้ง และทำคะแนน 78 อีลิม และอันดับถัดไป คือ CGGG.PETER 67 อีลิม และ BRU.JOENA 62 อีลิม ที่ทั้งคู่มาจากประเทศไทย ที่ได้รับ MVP 2 ครั้ง เช่นกันแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวการแข่งขันรอบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ผู้สนับสนุนช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน FFWS 2023 และสามารถติดตามรับชมไฮไลท์สำหรับการแข่งขันรอบ Knockout ได้ทาง Youtube อีกด้วยสำหรับกิจกรรมพิเศษที่ Free Fire เชิญชวนแฟนเกมมาโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับ FFWS2023 ลงบนช่องทาง TikTok และติด Hashtag #FFWS2023 #GamingOnTikTok เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ iPhone15 256GB เสื้อกันหนาวสุดเท่จาก GamingOnTikTok และเพชรจากเกม Free Fire มูลค่าของรางวัลทั้งหมดรวมกว่า 126,000 บาท แฟน ๆ Free Fire ยังสามารถร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566 ประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค. 2566 ทาง TikTok Free Fire Esports TH ติดตามการอัปเดตข่าวสารของการแข่งขัน Free Fire World Series 2023 ได้ทาง Official Garena Free Fire Esports ประเทศไทย