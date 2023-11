54 Entertainment ค่ายเพลงไทย เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมลุยต่างประเทศ

หลายคนน่าจะยังไม่คุ้นหูกับค่ายเพลงที่อยู่ในวงการเพลงมาหลายปี นำโดยผู้บริหารคนสำคัญนักธุรกิจมากความสามารถที่ชื่นชอบ และหลงใหลในวงการดนตรี ซึ่งจากการชอบเสียงเพลงนี้ทำให้เขาและเพื่อน ๆ ก่อตั้ง 54 Entertainment ขึ้นมา โดยเริ่มมาจากการพัฒนาศิลปินมาประดับวงการ T-Pop ซึ่ง PRETZELLE ถือว่าเป็นศิลปินวงแรกของค่าย ที่ถือว่ามาแรง และมีเพลงฮิตติดกระแสอย่าง ไม่รับความเห็นต่าง (U R Mine) และ ต้องชอบแค่ไหน (First Love) ที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง รวมถึงงานยังชุมไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้น ยังเริ่มมีกระแสในนอกประเทศอีกด้วย ล่าสุดถูกเชิญไปเล่นที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีแผนขยายไปยังเวียดนาม มาเลเซีย และญี่ปุ่นอีกด้วย ล่าสุดปีนี้ทางค่ายยังฟอร์มวงบอยด์แบนด์ดาวรุ่งหน้าใหม่อย่าง PRIMETIME ที่แม้เพิ่งปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ไปเมื่อกลางปีแต่กลับมีกระแสและมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะในเวลาอันรวดเร็วนอกเหนือจากงานด้านพัฒนาศิลปินแล้ว 54 Entertainment ยังมีธุรกิจคอนเสิร์ตที่จัดและประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น FINAL FANTASY 35th Anniversary Distant Worlds: Music From FINAL FANTASY Coral, NieR: Orchestra Concert re:12018 live in Thailand, และ Symphonic Anime 2023 ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและเวียดนาม หรือจะเป็นคอนเสิร์ตจากเกม Genshin Impact ทั้ง Genshin Symphony ในประเทศไทย และ Genshin Concert - Melodies of an Endless Journey ในสิงคโปร์ที่บัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งคู่นอกจากคอนเสิร์ตเกม และอนิเมะนั้น 54 Entertainment ยังจัดคอนเสิร์ตเอาใจคอดิสนีย์อีกด้วย อย่าง Disney’s Animated Classic “Beauty an The Beast” in Cconcert ในรูปแบบ Live to The Film ที่เป็นที่น่าจดจำ และประทับใจจากผู้ชมเป็นอย่างดีจนมีคนดังตบเท้าร่วมงานเพียบ และบัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงสิ้นปีนี้กำลังจะจัดคอนเสิร์ต Disney's 100th Anniversary ในเดือนธันวาคมเพื่อเป็นของขวัญคริสมาสให้กับแฟนดิสนีย์ทุก ๆ คนล่าสุดยังขยายไปธุรกิจแฟนมีตติ้ง โดยเริ่มจากดาราเกาหลีชื่อดัง LEE JONG SUK (อี จง-ซ็อก) ที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ นับว่าธุรกิจส่วนนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมเกินคาด โดยในอนาคตยังมีแผนการขยายธุรกิจนี้ไปยังต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย แคนาดา และอเมริกาซึ่งอยู่ในแผนปีหน้าของ 54 Entertainment เรียบร้อยแล้วและสำหรับคอนเสิร์ตที่ 54 Entertainment พาทุกคนออกเดินทางผจญภัยไปยังโลกแฟนตาซี เพื่อพบกับเพื่อนฮอบบิท, เอลฟ์ และเหล่าพันธมิตรแห่งแหวนใน THE LORD OF THE RINGS - THE FELLOWSHIP OF THE RING : In Concert ร่วมสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนต์ พร้อมกับฟังออเคสตร้าบรรเลงสดจากวง Thailand Philharmonic Orchestra ที่ประกอบด้วยนักดนตรีร่วม 150 ชีวิตซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเห็น และร่วมเอนจอยไปกับท่วงทำนองสุดมหัศจรรย์ของ Howard Shore เจ้าของรางวัล Academy และ Grammy Award พร้อมชมหนังจอยักษ์ ปฐมบทของหนึ่งในภาพยนตร์แห่งยุค ผลงานกำกับของ Peter Jackson และบทประพันธ์สุดคลาสสิคของ J.R.R. Tolkien ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้ผู้คนทั่วโลกติดตามข่าวสารอัพเดทของ 54 Entertainment ได้ที่นี่