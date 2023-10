"HoYo FEST 2023" จัดเต็ม 3 เกมฮิต พร้อมเปิดตัวเกมใหม่ Zenless Zone Zero ครั้งแรกในไทย!

สำหรับบรรยากาศภายในงานเทศกาลได้รับความสนใจจากเหล่าเกมเมอร์ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เริ่มกันที่บูธของเกมซึ่งแฟน ๆ ได้สัมผัสและร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำบูธแบบจัดเต็มตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปเช็คอินที่บูธและโพสต์ลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเอง พร้อมติดแฮชแท็กของงาน รับไปเลยสติกเกอร์ธีม Genshin Impact HoYo FESTนอกจากนี้ แฟน ๆ ยังได้ร่วมสนุกและทดลองเล่นเกมกับกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นสวมบทเป็นนักเดินทาง โดยต้องผนึกกำลังเป็นทีม จับคู่กันเล่น โดยใช้บัญชีที่บูธจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และกิจกรรมถาม-ตอบและยังมีของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่แต่งตัวเป็นตัวละครจากในเกม หรือมีแรงค์ผจญภัยที่เลเวล 60 พร้อมลุ้นรับหนังสือรวมภาพเพียงแชร์ผลงานที่โดนใจที่สุดภายในบูธกิจกรรมไปยังโซเชียลมีเดียของตัวเอง และยังมีกิจกรรมสุดพิเศษให้ร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลจากน้อง Paimon ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีของรางวัลลับจากเกมมาเซอร์ไพรส์เหล่าเกมเมอร์กันอีกด้วยต่อด้วยการเดินทางท่องดินแดนบนทะเลควอนต้า (Sea of Quanta) จากเกมแอ็คชันยอดฮิตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกอย่างที่พาเกมเมอร์สวมบทบาทเป็นกัปตันเรือในบูธที่ถูกตกแต่งและจำลองบรรยากาศสุดลึกลับ พร้อมคอนเสิร์ตออนไลน์ กับกิจกรรมประจำบูธอีกมากมายให้แฟน ๆ ได้เต็มอิ่มตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำมือถือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาโชว์หน้าสะพานเรือในเกมเพื่อแลกรับสติกเกอร์ลายตัวละครธีม HoYo Fest นอกจากนี้ แฟน ๆ ยังสามารถรับโปสการ์ดกันไปได้เลย เพียงกดติดตามเฟซบุ๊คและคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม สำหรับกัปตันที่มาเล่นเกมสาธิตของบูธยังได้รับของรางวัลอีกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กัปตันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และกัปตันที่บอกชื่อเพลงธีมของเกมได้ครบ 3 เพลง จะได้รับสินค้าเกม Honkai Impact 3 พร้อมสัมผัสความพิเศษสุด ๆ กับสองกิจกรรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Cosplay และ Homu Hunting สำหรับกัปตันที่เล่นตู้คีบได้ตุ๊กตา Homu จะได้รับ Cardholder HoYoFEST ไปครอบครองและในบูธของเกม Space Fantasy RPG จะพาผู้บุกเบิก (Trailblazer) เดินทางมาสู่ดาดฟ้าเรือ Xianzhou Luofu ซึ่งเป็นเรือรบ Silkpunk ขนาดมหึมาในเกม เพื่อรับของรางวัลเพียงร่วมสนุกไปกับกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟประจำบูธ ไม่ว่าจะเป็น การแสดง UID Honkai : Star Rail, การติดตามความเคลื่อนไหวผ่านบัญชีทางการบนแอปฯ Facebook และ Tiktok, โพสต์รูปเกี่ยวกับ Honkai : Star Rail ภายในงานลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดก็ได้พร้อมติดแฮชแท็กของงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Cosplay สุดว้าว ที่ให้ผู้บุกเบิกแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครจาก Honkai: Star Rail เพื่อรับของรางวัลคอลเลกชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ยังไม่เคยสัมผัสความสนุกเร้าใจของทั้ง 3 เกมดังที่กล่าวมา ภายในบูธของและยังเตรียม ASUS Republic of Gamers หรือ ROG อุปกรณ์เกมมิ่งทรงพลังที่ได้รับความนิยมสำหรับเหล่าเกมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นและเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจทดลองเล่นให้ได้รับประสบการณ์ความมันส์แบบเต็มแม็กซ์ในทุกตารางนิ้วของบูธกิจกรรมอย่างแท้จริงปิดท้ายด้วยเกมแอ็คชัน RPG ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นเดโมเกมครั้งแรกในไทย พร้อมร่วมสนุกไปกับภารกิจเช็คอินภายในบูธเพื่อรับสติกเกอร์อิโมจิ Bangboo และร่วมทำภารกิจทดสอบเล่นเกมก่อนใคร เพื่อรับโปสเตอร์จากเกมภายในงานยังจัดเต็มความสนุกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะนอกจากเหล่าเกมเมอร์จะได้เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมประจำบูธต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมงานยังเพลิดเพลินไปกับสินค้ารุ่นพิเศษ เพียงแค่ซื้อสินค้าเกมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ ตุ๊กตา และสแตนดี้ยอดนิยม จะได้รับถุงกระดาษ 1 ใบ และโปสการ์ดธีม HoYo FEST 1 ใบ พร้อมสะสมแสตมป์ เช็คอินเพื่อรับของที่ระลึกและรูปโพลาลอยด์สุดลิมิเต็ดมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดพิเศษกับ HoYo FEST 2023 ในงาน Thailand Game Show 2023 บูธ C1 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคมนี้ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากเกมต่าง ๆ ของ HoYoverse ได้ที่Genshin Impact: https://www.facebook.com/genshinimpact.th Hongkai: Star Rail: https://www.facebook.com/HonkaiStarRail.TH Honkai Impact 3rd: https://www.facebook.com/Honkai3rd.th/ Zenless Zone Zero: https://zenless.hoyoverse.com/en-us