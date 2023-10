มูลนิธิรามาธิบดีฯ จับมือเกมเมอร์ จัด "สตรีมเกมการกุศล" มิติใหม่แห่งการให้

ประชากรไทยเล่นเกมสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก คิดเป็น 92.3% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทยสูงถึง 27 ล้านคน อ้างอิงจากรายงาน Digital 2023 Global Overview Report โดย We Are Social ในขณะเดียวกันวงการตลาดเกม และอีสปอร์ตก็มีแนวโน้มการเติบโตและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนหลักที่ขับเคลื่อนวงการเกม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปในอนาคต มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงร่วมมือกับกลุ่มเกมเมอร์เปิดมิติใหม่แห่ง “การให้” ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการสตรีมมิ่งเกมที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล รวมถึงเกมดังอย่าง RoV ภายใต้โครงการ Rama X Gamers “Fun For Fund” โดยจะมีการเปิดช่องทางระดมทุนระหว่างการสตรีมเกมการกุศลร่วมกับ 3 เกมเมอร์ชื่อดังของประเทศกล่าวว่า “โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับวงการแพทย์ไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ในขณะที่อาคารหลักของโรงพยาบาลรามาธิบดี มีข้อจำกัดในการขยับขยายพื้นที่สำหรับการรองรับผู้ป่วยรวมถึงการรองรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีโดยอาคารใหม่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมทางการแพทย์อย่างครบวงจรของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีบทบาทสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่ โรงพยาบาลเพื่อบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนไทย โรงเรียนแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ระบบสาธารณสุขไทย และศูนย์วิจัยจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทยเพื่อศึกษาวิจัยและต่อยอดแนวทางในการรักษารูปแบบใหม่ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนภายในปี พ.ศ. 2573”กล่าวว่า “กว่าครึ่งศตวรรษที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อ สานต่อบทบาทของ “สะพานแห่งการให้” พร้อมเคียงข้างชีวิตคนไทยตลอดมา สำหรับโครงการ Rama X Gamers “Fun For Fund” การสตรีมเกมการกุศลที่สะท้อนให้เห็นว่ามูลนิธิรามาธิบดีฯ เชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ และเปิดกว้างในการสร้างสรรค์แคมเปญแห่งการให้รูปแบบใหม่อยู่เสมอ กิจกรรมการสตรีมเกมในครั้งนี้มีความหมายต่อการสร้างการรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อการให้ที่มอบความสุขได้อย่างไม่สิ้นสุด”ภายในงานแถลงข่าวมีการสาธิตการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Simulation) โดย อ.ดร. เบญริตา จิตอารี อาจารย์สาขาพรีคลินิก โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ซึ่งเป็นการจำลองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ระบบภายในร่างกายของมนุษย์อย่างละเอียดโดยไม่ต้องผ่าตัดจริง พร้อมด้วย โฟกัส จีระกุล ดารานักแสดงจิตอาสาที่ชื่นชอบการเล่นเกมและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการกุศล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของการเปลี่ยนสิ่งที่ชื่นชอบสู่การให้แก่สังคม โดยโครงการ Rama X Gamers “Fun For Fund” ได้รับความร่วมมือจากเกมเมอร์จิตอาสาคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมสตรีมเกมเพื่อการกุศลได้ตามวันและเวลาดังนี้Gssspotted - คุณไนท์ สตรีมเกมวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ติดตามได้ที่ช่องทาง Twitch GssspottedSoomny Vivii - คุณมะปราง สตรีมเกมวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube SoomnyVivii Chกิต งายย - คุณกิต สตรีมเกมวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 20:45 น. ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube กิต งายยและเซอร์ไพร์พิเศษการสตรีมเกมจากโฟกัส-จีระกุล ภายใต้โครงการนี้ รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียของมูลนิธิรามาธิบดีฯสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐ แต่ยังคงขาดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอีกกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คนไทยภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับสังคมสูงอายุในอนาคต ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ www.ramafoundation.or.th