"HoYo FEST 2023" เตรียมเปิดฉากในไทย 20-22 ตุลาคมนี้!

เทศกาลจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครอบคลุมหกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ตามด้วยไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยภายในงานทาง HoYoverse ได้รวมสี่เกมดังของค่าย อย่าง Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Honkai: Star Rail และ Zenless Zone Zero มาไว้ด้วยกันเป็นปีแรก พร้อมตกแต่งพื้นที่ในธีมที่จำลองจากฉากสุดคลาสสิกในเกม ผ่านการสร้างสรรค์รายละเอียดที่สมจริงเพื่อถ่ายทอดโลกแห่งจินตนาการสุดแฟนตาซีให้คอเกมได้ดื่มด่ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในโซนจัดงาน แฟน ๆ จะได้พบกับบูธเกม Open-world Action RPG ที่จะพาคอเกมชาวไทยไปสัมผัสกับประสบการณ์บนโลกจริงกับการจำลองฉากเมือง Fontaine พร้อมสวมบท "นักเดินทาง" ออกสำรวจแผนที่อันกว้างใหญ่ของทวีปเทย์วัต (Teyvat) เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังชะตากรรมของพี่น้องที่สูญหาย พร้อมทั้งไขปริศนาลึกลับ ภายใต้กราฟิกสุดตระการตาของทวีปเทย์วัต ที่ให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำทั้งภาพและเสียงสุดอลังการ นับตั้งแต่เปิดตัวทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ตัวเกมมียอดดาวน์โหลดกว่า 139 ล้านครั้ง และยังได้เสียงตอบรับและกระแสวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างล้นหลาม การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ ทั้งเกมมือถือที่ดีที่สุดจากงาน Game Awards 2564 และเกมที่ดีที่สุดของ Apple และ Google ประจำปี 2563พร้อมพาเหรดเกมแอกชั่นยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ที่จะพาเกมเมอร์ท่องไปในดินแดนของทะเลควอนต้า (Sea of Quanta) ซึ่งหลอมรวมจิตวิญญาณแห่งมิติระดับสูง โดยมีการออกแบบและตกแต่งบูธเพื่อสร้างบรรยากาศที่ลึกลับชวนค้นหา ให้ผู้เล่นสวมบทเป็นกัปตันดำดิ่งสู่ความเป็นจริงอันไม่มีที่สิ้นสุด แล้วทดลองเล่นเกมไปด้วยกัน พิเศษกับกิจกรรมคอนเสิร์ตออนไลน์ Honkai Impact 3rd ให้แฟน ๆ ได้เต็มอิ่มกับความสนุกสุดมันส์ต่อด้วยเกม Space Fantasy RPG ที่จะพาผู้บุกเบิก (Trailblazer) เดินทางมาสู่ดาดฟ้าเรือ Xianzhou Luofu ซึ่งเป็นเรือรบ Silkpunk ขนาดมหึมาในเกม แถมยังมีกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟและการแข่งขันประชันฝีมือกันบนเวทีปิดท้ายด้วยเกมแอกชั่น RPG ที่กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ กับการนำเสนอฉากในเกมอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง Gentle House พร้อมออกแบบและตกแต่งพื้นที่โดยรอบบูธตามธีมเรื่อง ผู้เข้าชมงานยังสามารถลองเล่นเกมสาธิตได้ที่บูธเพื่อติดตามดูเรื่องราวในเกมภายในงาน แฟน ๆ จะได้สนุกไปกับกิจกรรมเกมการ์ด Genius Invokation TCG หรือเกมกลเจ็ดอัจฉริยะ ที่ยกมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้าประลองกันบนเวที และยังได้สนุกกับเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ ให้แฟน ๆ ได้มาทำความรู้จักและเล่นเกมของ Hoyoverse ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงแฟนอาร์ตของเก็นชินอิมแพกต์ การทดลองเล่นเกมบนเครื่อง ROG เพลิดเพลินไปกับสินค้าสุดพิเศษจากเกม Genshin Impact, Honkai Impact 3rd และ Honkai Star Rail ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ ตุ๊กตา และสแตนดี้ยอดนิยม อีกทั้งยังสามารถร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจาก HoYo FEST ที่เรียกได้ว่า ลิมิเต็ด อิดิชั่นสุด ๆเตรียมนับถอยหลังสู่เทศกาล HoYo FEST 2023 พร้อมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้ รวมถึงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกันได้ที่บูธ C1 ในงาน Thailand Game Show 2023 ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการจัดกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการที่Genshin Impact: https://www.facebook.com/genshinimpact.th Hongkai Star Rail: https://www.facebook.com/HonkaiStarRail.TH Honkai Impact 3rd: https://www.facebook.com/Honkai3rd.th/ Zenless Zone Zero: https://zenless.hoyoverse.com/en-us