เลิกใช้ดาบ! เหล่านักล่าอสูรเตรียมโดดร่มสู่สมรภูมิ Free Fire 26 ก.ย.นี้

ความร่วมมือนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเกม Free Fire ในการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่น Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba เปิดตัวในปี 2019 ได้รวบรวมฐานแฟน ๆ จำนวนมากจากทั่วโลก ไม่เพียงแต่คุณภาพแอนิเมชันที่โดดเด่นและโครงเรื่องที่น่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวละครที่มีเสน่ห์ที่ไม่หยุดยั้งในการเอาชนะเหล่าอธรรม สิ่งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเกม Free Fire แก่ผู้เล่นที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและอดทนผ่านการต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งชัยชนะ26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566 เกม Free Fire จะเปิดตัวไอเทมพิเศษที่ออกแบบในสไตล์ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ทั้งหมดให้ผู้เล่นได้รับชม นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถรับของขวัญ Limited Edition ผ่านภารกิจในเกมได้อีกด้วยพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นจะสามารถสวมใส่ชุดและอุปกรณ์เหมือนกับตัวละครหลักในอนิเมะ รวมถึงแพ็คชุดที่ออกแบบใกล้เคียงกับ Tanjiro, Nezuko, Zenitsu และ Inosuke อีกทั้งยังมี หน้ากาก Sakonji และกระเป๋า Tanjiro อีกด้วย ผู้เล่นยังสามารถเลือกท่าทางธีม Demon Slayer และท่าเปิดตัว เพื่อการเล่นอย่างมีสไตล์ ได้แก่:● Water Breathing Sixth Form: Whirlpool emote● Thunder Breathing First Form: Thunder Flash emote● Beast Breathing Fifth Fang: Crazy Cutting emote● Water Breathing Tenth Form: Constant Flux arrival animationผู้เล่นที่ล็อกอินเข้าเกม Free Fire ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม 2566 พบกับกิจกรรมพิเศษที่มีความสวยงามซึ่งแสดงองค์ประกอบที่โดดเด่นจาก Demon Slayer หลังจากเข้าสู่กิจกรรมพิเศษ ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้:● แพ็ค Tengen: รางวัลใหญ่ของกิจกรรม : 6 - 25 ต.ค. 2566● หน้ากาก Haganezuka : 14 - 16 ต.ค. 2566● กระเป๋า Tanjiro Style, ไอซ์วอลล์, และ กระทะ : 18 - 25 ต.ค. 2566● โปรไฟล์ Tanjiro Style Avatar และ แบนเนอร์ : 26 ก.ย. - 25 ต.ค. 2566● สกินรถจี๊ป - Zenitsu Style : 2 - 9 ต.ค. 2566นอกจากนี้ ฟีเจอร์บางอย่างในเกม Free Fire ได้รับการตกแต่งในช่วงกิจกรรมเพื่อแสดงสไตล์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของ Demon Slayer ผู้เล่นสามารถสำรวจแผนที่และถ่ายรูปกับวัตถุที่มีรูปลักษณ์ เช่น เครื่องบิน เรือเหาะ ตู้กดอัตโนมัติ และอีกมากมายกิจกรรม Free Fire x Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ YouTube ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android