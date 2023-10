"SYNCED: The First Arena" จัดงานออฟไลน์ครั้งแรก ชาวคอมมูนิตี้ให้การตอบรับอบอุ่น!

ภายในงาน "SYNCED: The First Arena" มีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้เข้ามาเล่นเกมและรับของที่ระลึกกลับบ้านไปถึง 3 กิจกรรม ได้แก่● ‘Runner Match’ กิจกรรมเล่นเกม SYNCED ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน● ‘Influencer Match’ กิจกรรมเล่นเกม SYNCED ร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง● กิจกรรมทดลองเล่นเกม SYNCED ฟรี 30 นาทีโดยภายในกิจกรรม ‘Influencer Match’ นั้นได้มี Influencer สาย FPS Shooting ชื่อดังมาร่วมเล่นเกมกับเหล่าผู้เล่นถึง 3 คน อาทิ GawGaBa, BADNESS GAMER และ JEDDOO ซึ่งทั้ง 3 คนจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาประจำทีมของตนเอง และเล่นเกม SYNCED พร้อมกัน ใครทำเวลาได้ไวสุดและจบด่านก่อนก็พาลูกทีมไปรับรางวัลกันแบบปลื้มปริ่มนอกจากนี้ "SYNCED: The First Arena" ยังมีไฮไลต์สุดพิเศษ ด้วยการเชิญแขกตัวตึง จากทีม Attack All Aroundได้แก่คุณ Baiifern, MoDra และ ZOFIRST มาร่วมเล่นกิจกรรม และแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะเต็มอิ่มกับของที่ระลึกที่ได้แล้ว ยังอิ่มกับบรรยากาศดี ๆ ภายในงานไปอีกด้วย"SYNCED" เป็นเกมบน PC แนว Rogue-Looter Shooter เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่ล่มสลาย ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Runner มนุษย์ผู้รอดชีวิตที่เข้าร่วมต่อสู้กับเหล่า Nano สิ่งมีชีวิตจักรกลสุดอันตราย โดย Runner จะมีพลังพิเศษที่เรียกว่า Sync ที่สามารถควบคุม Nano ให้มาเป็นคู่หู เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมในสนามรบได้"SYNCED" เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทั้งบน Steam Epic Games Store และเว็ปไซต์ syncedthegame.com หรือติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่แฟนเพจ SYNCED TH