RAZER จับมือ WD_BLACK สร้างปรากฎการณ์ความมันส์ในงาน Thailand Game Show 2023

มาร่วมสนุกกับการแข่งขัน Open Tournament ในเกม Street Fighter 6 ชิงรางวัลสุดพรีเมี่ยมจากทาง RAZER และ WD_BLACK มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 40,000 บาท เปิดรับสมัครแข่งขันหน้างานตลอดทั้งสามวัน- สมัครแข่งขันเวลา : 10.00 น. - 12.00 น.- รับสมัครแข่งขันสูงสุด 32 คน ต่อวัน- เริ่มแข่งขันแมตซ์แรกเวลา 12.30 น. เป็นต้นไปผู้ชนะของแต่ละวันรับทันทีของรางวัลสุดพรีเมี่ยมจากทาง RAZER และ WD_BLACK📌อันดับที่ 1 รับ Razer Wolveline PS5 Controller มูลค่า 8,990 บาท📌อันดับที่ 2 รับ WD Black SN850X NVMe SSD 1TB (Heatsink) มูลค่า 5,990 บาท📌อันดับที่ 3 รับ WD Black D30 Game Drive 500GB มูลค่า 2690 บาท📌อันดับที่ 4 รับ Razer Kaira X - Licensed PS5 มูลค่า 2,490 บาท📌อันดับที่ 5 - 8 รับ ของรางวัลพิเศษจากทาง RAZER และ WD_BLACKอ่านกติกาการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/45Zs2Bz พิสูจน์ความแม่นใน AIMLAB Challenge พร้อมท้าทายฝีมือในการทำคะแนนให้ติด TOP 10 ของวันได้สำเร็จ รับไปเลยของรางวัลสุดพรีเมียมจากทาง RAZER และ WD_BLACK มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 20,000 บาท ร่วมท้าทายการแข่งขันได้ที่หน้างาน พร้อมเปิดให้เล่นตลอดวัน!รอบเช้า : 10.00-13.00 น.รอบบ่าย : 14.00-16.00 น.ประกาศผลการแข่งรอบเช้าเวลา 13.00 น. และรอบบ่าย 16.00 น. (ผู้เข้าแข่งขันต้องรอรับรางวัล)ร่วมสนุกกับกิจกรรม Rally Card ชิงของรางวัลสุดพรีเมี่ยมจากทาง RAZER และ WD_BLACK เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ และสะสมสแตมป์ 2 ฐาน ไม่ว่าจะเป็น- กิจกรรม 'Handheld Zone' ทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Nintendo Switch และเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่อย่าง Asus ROG Ally- กิจกรรม 'Moblie Zone' ทดสอบการเล่นเกมบนโทรศัพท์ RAZER EDGE พร้อมเพลิดเพลินไปกับอุปกรณ์ Razer Kishi V2 Pro จากทาง RAZER- กิจกรรม 'PC Gaming Zone' พิสูจน์ฝีมือความแม่นของคุณไปกับ Aimlab พร้อมท้าทายทำคะแนนติดอันดับ Top 10 รับทันทีของรางวัลสุดพรีเมี่ยมเอาใจวัยรุ่นสายเกม! กับแขกรับเชิญพิเศษสุดน่ารักอย่าง "Jinny YyAmroll" สตรีมเมอร์สาวขวัญใจมหาชน งานนี้ใครอยากเจอน้องต้องห้ามพลาดรีบมาเจอกันได้ที่บูธในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปวัยรุ่นสาย IT ห้ามพลาด! กับแขกรับเชิญพิเศษอย่าง "ADBIG" กูรูตัวจริงเรื่องไอที โดยครั้งนี้เขาจะมาป้ายยาสินค้าใดให้กระเป๋าตังต์ต้องสั่นครอน มาเจอพร้อมกันได้เลยในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปถูกใจเกมเมอร์สาย Rock! กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ "Yoko Deadkat" สาวน้อยเสียงเพราะจากวงร็อกสไตล์ Bandol ขวัญใจวัยมันส์ แฟนคลับคนใดอยากมาเจอน้อง มาหากันได้เลยที่บูธในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปก่อนจะซื้ออะไรต้องถามคนนี้ก่อนกับ "Extreme IT" กูรูตัวจริงเรื่องเทคโนโลยี ใครอยากเจอพี่นพตัวจริงงานนี้ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง มาเจอกันได้เลยที่บูธในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปช็อปดีลดี โปรโมชันเด็ด จากทาง RAZER และ WD_BLACK ที่พร้อมขนทัพจัดเต็มความคุ้มค่าพิเศษเฉพาะผู้มาที่งานนี้เท่านั้นมาร่วมสนุกกันได้ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ที่บูธ F4-G4 ในงาน Thailand Game Show x Wonder Festival 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Hall 3-4 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Razer และ WD