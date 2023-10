คิง เพาเวอร์ เซอร์ไพรส์ส่งความสุข ฉลองครบรอบ 34 ปี อะไรก็เป็นไปได้

คิง เพาเวอร์ ฉลองครบรอบ 34 ปี จัดแคมเปญ “34thAnniversary Delights & Surprises ช้อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” พร้อมเซอร์ไพรส์มอบความสุข ด้วยโปรเจกต์เพลงพิเศษ “อยากรู้จักไม่รู้จบ” โดย THE POSSIBILITIES MAKERS ของ KING POWER ทั้ง 10 คน เจฟ ซาเตอร์, เจเลอร์, ต้าเหนิง และ 4EVE ต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ กับโปรโมชั่นที่พร้อมแจกหนัก มอบส่วนลดสูงสุด 30% ลุ้นรับของรางวัลสุดยิ่งใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า Lexus RZ 450e และลุ้นของรางวัลอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมจัดเต็มอีกมากมาย พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต ศรีวารีสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ (18 ต.ค.2566) KING POWER CELEBRATION DAY จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ พบกับ THE POSSIBILITIES MAKERS เจฟ ซาเตอร์, เจเลอร์, ต้าเหนิง และ 4EVE ที่มามอบความสุขผ่านเพลงพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 34 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ #เป็นไปได้ไม่รู้จบ กับซิงเกิล “อยากรู้จักไม่รู้จบ” ที่เปิดตัวบนเวทีครั้งแรกอย่างเป็นทางการพร้อมมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มจากวง 4EVE, เจเลอร์-ต้าเหนิง และ เจฟ ซาเตอร์ ปิดท้ายด้วยการจับรางวัลมอบให้แฟนคลับแบบใกล้ชิดในงานพบกับกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ช้อปแล้วได้ไม่สิ้นสุด กับ ICEฟิน ช้อปแล้วฟินเป็นไปได้ เพียงเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ รับฟรีไอศกรีมรส “THE POWER OF POSSIBILITIES” ที่รังสรรค์ขึ้นมาพิเศษจาก After You, TRAVEL POSSIBILITIES กับกิจกรรม Next Travel Destination ทำนายสถานที่ท่องเที่ยว, ENDLESSLY LUCKY ช้อปครบลุ้นรับของรางวัลพิเศษ, NUMBER SURPRISES ช้อปครบลุ้นรับคูปองส่วนลดสูงสุด 50%, TRAVEL LUGGAGE STICKER เพียงแอดไลน์ @KINGPOWER รับทันทีสติกเกอร์ติดกระเป๋าลายพิเศษ, MORE & MORE DELIGHTS ช้อปครบ ลุ้นรับฟรีขนมมากมาย อาทิ ไดฟูกุ หรือ ขนมถังหูลู่พิเศษสุด! พบกับกิจกรรม LIVE Streaming, Meet & Greet และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.โดยในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 พบกับ ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน และในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 พบกับ ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Lexus Test Drive โดยรถยนต์ Lexus และโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อจองรถในงานระหว่างวันที่ 18-23 ตุลาคม 2566สัมผัสประสบการณ์การช้อปแบบไม่รู้จบกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปีตั้งแต่ 18-23 ตุลาคม 2566 นี้ รับส่วนลดทันทีสูงสุด 30% เมื่อช้อปสินค้าดิวตี้ ฟรี พร้อมลุ้นรับสุดยอดรางวัลพิเศษ รถยนต์ไฟฟ้า LEXUS RZ 450e และลุ้นของรางวัลอื่นๆ ฟรี อาทิ ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ- ยุโรป จากสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ส, ห้องพักพูลวิลล่า 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และอาหารเย็นมื้อพิเศษหนึ่งมื้อสำหรับ 4 ท่าน จาก The Standard, Hua Hin, Gift card, CARAT Rewards, และรางวัลแบรนด์เนม เมื่อช้อปทุก 50,000 บาท (สุทธิ)นอกจากนี้ เพียงช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) ฟรีทันที ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 1 ที่นั่ง หรือ ช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับทันที ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 1 ที่นั่งสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET และ ONYX รับสิทฺธิพิเศษได้ใกล้ชิด แบบคนพิเศษ! กับศิลปิน เจเลอร์, ต้าเหนิง, 4EVE เพียงสะสมยอดซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขสูงสุด 34 อันดับแรก ของสมาชิก คิง เพาเวอร์ แต่ละประเภท (จำกัด 1 สิทธิ์ สำหรับ 2 ท่าน) และสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ CROWN และ VEGA ช้อปครบ 3,000,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) สูงสุด 20 ท่านแรก รับทันทีเอ็กซ์คลูซิฟทริปที่ไอซ์แลนด์พิเศษ!! สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์และเติมเงิน ระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคมนี้ ได้ลดสูงสุด 30% หรือ ได้ลดเพิ่มสูงสุด 10% จากส่วนลดสมาชิกภายในวันที่สมัครและได้รับเพิ่มคูปองส่วนลดทันที 1,500 บาท พร้อมรับฟรีทันที 50 กะรัต และสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ อาทิ King Power Mahanakhon, Pullman Bangkok King Power, ร้านอาหารนาราไทย คูซีน, ROBINHOOD TRAVELและ The Standard, Bangkok Mahanakhonพบกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ มาร่วมฉลองวันเกิดพร้อมส่งความสุข กับ คิง เพาเวอร์ ในแคมเปญ “34thAnniversary Delights & Surprises ช้อปวนไป เป็นไปได้ไม่รู้จบ” ตลอด 6 วันพิเศษ 18-23 ตุลาคม 2566 นี้ และรับเซอร์ไพรส์พิเศษได้ตลอดเดือนตุลาคม ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และสามารถรับฟังเพลง อยากรู้จักไม่รู้จบ ได้แล้ววันนี้!! ผ่านช่องทาง JOOX, Spotify, Apple Music, YouTube Music และ Plern (https://bit.ly/3LDjZlG)