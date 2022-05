"Games for Good" ดึงพลังเกมสร้างสังคมดี แนวคิดเปลี่ยนโลกจาก PUBG MOBILE

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้เล่นเกมมือถือเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว PUBG MOBILE หนึ่งในเกมมือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศในเกม เนื่องจากเกมได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คน จึงริเริ่มแนวคิดเกมเพื่อความดี (Games for Good) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในเกมให้มีความสมดุลและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นทุกคน ทั้งนี้ ManagerGame ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ มร. วินเซ็นต์ หวัง, ผู้จัดการทั่วไป Global Publishing & Global Esports เทนเซ็นต์ เกมส์ เพื่อขยายความเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวGames for Good ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการหนึ่ง แต่เราใส่แนวคิดนี้ลงในทุกสิ่งที่เราทำในเกม PUBG MOBILE เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศเกมที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราในทางที่ดีงาม และเราหวังว่าจะผลักดันความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่เราใช้วิธีโปรโมต Game for Good หลายแบบ เช่นการสร้างสมดุลในการใช้เวลาเล่นเกมให้เหมาะสมและสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมผ่านเกม รวมถึงการบ่มเพาะเลี้ยงผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในอนาคตและการสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่น เรายึดมั่นในกลยุทธ์สามทางที่มุ่งเน้นไปที่ผู้คน โลก และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นประการหนึ่ง เราให้ความสำคัญกับผู้เล่นของเรา และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราเสมอมา นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2018 เราเห็นยอดดาวน์โหลดสะสมรวม 1 พันล้านครั้ง ซึ่งทำให้ PUBG MOBILE เป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้เล่นที่สูงมาก เราจึงตั้งระบบแจ้งเตือนผู้เล่นให้หยุดพักหลังจากเล่นเกมเป็นเวลานาน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่นอย่างพอประมาณ ซึ่งเป็นการแจ้งผ่านระบบการจัดการการเล่นเกม (Gameplay Management System) ของเราซึ่งเริ่มใช้งานในปี 2019 ใน 20 ประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นของเราทั่วโลกสามารถร่วมเล่นเกมภายใต้สภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดีในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราเพื่อกระตุ้นชุมชนผู้เล่นของเราให้รวมกลุ่มกันเพื่อรักษ์โลกอีกด้วย ตัวอย่างเช่นเพื่อขับเคลื่อนความตระหนักรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ เราได้บรรจุพายุทรายเป็นส่วนหนึ่งในเกมบนแผนที่ Miramar ของเราในปี 2020 โดยมีข้อความในเกม เช่น 'ปกป้องโลกของเรา' และ 'ยิ่งมีต้นไม้มากก็ยิ่งเพิ่มออกซิเจนมากขึ้น' อีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามที่เราต้องการแสดงออกซึ่งความห่วงใยที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ คือเราได้เปิดตัวกิจกรรม #PlayAsOne และบริจาคเงิน 1.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาดทั่วโลกแก่มูลนิธิ Direct Relief ซึ่งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขในช่วงการระบาดใหญ่ตามรายงานตลาดเกมทั่วโลกปี 2564 จาก NewZoo ตลาดเกมมือถือทั่วโลกมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของตลาดเกมทั่วโลกทั้งหมด เราเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบนิเวศของเกมเพื่อสร้างโอกาสในการปั้นอาชีพใหม่และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนท้องถิ่นในภาคส่วนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น วิศวกรเครือข่ายและผู้ให้บริการ การจัดอีเว้นท์และกิจกรรม ไปจนถึงผู้สร้างเนื้อหาเกมและแม้แต่ผู้เล่นเกมเอง ตลาดเกมมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเฟื่องฟูอย่างมาก อันที่จริง อุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยเพียงที่เดียวก็สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 เราคาดว่ารายได้ของธุรกิจเกมจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังโรคระบาดสงบลง เนื่องจากผู้คนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัลหลังจากเปิดตัวเกมของเราในตลาดมากกว่า 200 แห่งทั่วโลก PUBG MOBILE เป็นเสมือนศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก เราเชื่อว่าการเข้าถึงกลุ่มชนเกมออนไลน์ของเราจะช่วยให้เราสามารถส่งเสริมชุมชนและวัฒนธรรมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและครอบคลุม หากเราทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเราใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการจัดหาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ดีและสมดุล และให้ความรู้ผู้เล่นของเราเกี่ยวกับการเล่นอย่างพอประมาณผ่านการแจ้งเตือนและประกาศหรือแสดงข้อความแนะนำต่าง ๆ ในฐานะผู้เผยแพร่เกม ถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้ปกครองและโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในสวัสดิภาพของผู้เล่นเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ รุ่นใหม่ เมื่อพูดถึงการเล่นเกมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้คนมักจะมองว่าการซื้อไอเท็มในเกมเป็นวิธีที่ผู้เผยแพร่เกมจะสามารถรักษาฐานผู้เล่นของตนไว้ได้ แต่เอาเข้าจริงแล้วรายได้ที่เกิดจากการซื้อไอเท็มต่าง ๆ ในเกมมาจากผู้เล่น PUBG MOBILE แค่เพียง 0.15% เท่านั้น จริงอยู่ที่ PUBG MOBILE สร้างสรรค์เกมเพื่อการบริโภคและความบันเทิง แต่เราก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาและเผยแพร่เกมด้วยภารกิจที่จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนของเราด้วยเช่นกันที่ PUBG MOBILE เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างความครอบคลุมและเชื่อว่าเกมมือถือมีไว้สำหรับทุกคน เราพร้อมเสมอที่จะเปิดรับฟังข้อเรียกร้องจากชุมชนผู้เล่นของเราและปรับปรุงเกมให้เหมาะกับความต้องการของผู้เล่น และเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานสำหรับผู้เล่นทุกคน นอกเหนือจากโหมดตาบอดสีแล้ว ผู้เล่นยังมีตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมในการปรับการตั้งค่ากราฟิก ซึ่งมีให้เลือกในเฉดสีต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้เล่นที่มีข้อบกพร่องด้านการมองเห็นสีที่พบได้บ่อยที่สุด เราหวังว่าตัวเลือกเหล่านี้จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มชนและทำให้คนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเพลิดเพลินได้มากขึ้นเช่นกันเราเชื่อในพลังของเกมที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง และทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมบนมือถือได้ นี่คือเหตุผลที่เราใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์แบบครบถ้วนเหมือน ๆ กัน เรายังมองหาการพัฒนาโหมดอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำมาช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมเพิ่มเติมสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาจไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมคนอื่น ๆอย่ากลัวที่จะไล่ตามสิ่งที่คุณฝัน ทุกวันนี้เราเจอผู้คนจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนในด้านอีสปอร์ต และหลาย ๆ องค์กรได้ก้าวเข้ามาสนับสนุนพวกเขาผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและเงินทุน ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ก้าวหน้า ครอบคลุม และหลากหลาย เราจะยังคงเห็นภาคธุรกิจเกมได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนและได้รับการยอมรับในทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้ esports ถือเป็นอาชีพทางเลือกที่เป็นไปได้จริงแล้ว ในทำนองเดียวกัน เราได้พัฒนาระบบนิเวศน์อีสปอร์ตระดับโลกที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับผู้เล่นทั้งมือสมัครเล่น กึ่งมืออาชีพ และผู้เล่นมืออาชีพทั่วโลกเพื่อเริ่มต้นในเส้นทาง esports นอกจากนี้เรายังสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ ให้กับชุมชนในพื้นที่ในภาคส่วนขยายต่าง ๆการมีอาชีพในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้เล่นเสมอไป มีเส้นทางอาชีพอื่นอีกมากมาย เช่น การเผยแพร่เกม การพัฒนาเกม หรือแม้แต่การจัดอีเว้นท์กิจกรรม ที่สามารถเปลี่ยนแพชชั่นของเขาไปสู่อาชีพการงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตได้แนวทางของเราในการสนับสนุน Games for Good เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพลังของชุมชนผู้เล่นและระบบนิเวศของเกม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและผู้นำด้านความคิดเห็นที่สำคัญเพื่อพัฒนาเกมของเราให้มีวาระที่ดี ซึ่งรวมถึงการรวบรวมชุมชนผู้เล่นของเรา การจัดแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย และการมองหาพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ดีนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียแล้ว เรายังแทรกความสามารถทางเทคนิคและทรัพยากรของเราไว้ในทุกพื้นที่ของเรา ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเราได้จัดทัวร์นาเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้หญิง ซึ่งเราต้องการมอบโอกาสที่สำคัญให้กับนักเล่นเกมหญิงของเราและส่งเสริมให้เยาวชนหญิงคนอื่น ๆ ไล่ตามความฝันของตัวเองการแปลภาษาก็เป็นอีกส่วนสำคัญสำหรับ PUBG MOBILE เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากชุมชนของเรา และพัฒนาเนื้อหาและการเล่นเกมของเราตามคำขอของชุมชน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาที่ผู้เล่นชื่นชอบในตลาดต่าง ๆ ในขณะเดียวกันวิดีโอเกมก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น เราหวังว่าจะทำงานร่วมกับพันธมิตรมากขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างเนื้อหาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นPUBG MOBILE ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ มาโดยตลอด ในปี 2019 เราร่วมมือกับ Global Green องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในการรณรงค์แคมเปญ #Fight4Amazon ซึ่งเราได้ปลูกต้นไม้ 150,000 ต้นในผืนป่าฝนอเมซอน เราช่วยสร้างชุมชนและระบบนิเวศที่ด้อยโอกาสขึ้นใหม่ทั่วโลก และพยายามที่จะจัดหาพลังงานหมุนเวียน น้ำดื่มสะอาด และศูนย์กลางการกู้ภัยทางสภาพอากาศในกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2020 เราร่วมมือกับ Global Green อีกครั้งพร้อมกับนักร้อง Jason Derulo ในการเข้าถึงแฟน ๆ 50 ล้านคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียของเขาเพื่อขับเคลื่อนและกระจายเป้าหมายของเราที่จะรักษาความยั่งยืนไปยังทั่วโลก นอกจากการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ภายนอกแล้ว เรายังสนับสนุนให้ทีมงานภายในองค์กรของเรามีส่วนร่วมในแคมเปญเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดของเราด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นล้วนต้องเกิดขึ้นมาจากภายในทั้งสิ้นเนื่องจากวิดีโอเกมกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ระบบนิเวศเกมทั้งหมดจึงต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมในเกมที่สมดุลและปลอดภัยสำหรับผู้เล่น ดังนั้น PUBG MOBILE จึงใช้ประโยชน์จากจุดยืนของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งเกมมือถือออนไลน์ในหมู่เยาวชนกำลังเฟื่องฟู เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ดีและยั่งยืน เรายังอาศัยจังหวะจากทุกโอกาสในการสื่อสารข้อความ "Game for Good" ในเชิงรุกในภาคกีฬาอีสปอร์ตที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อส่งเสริมการเล่นเกมที่ดีต่อสุขภาพทั่วโลก เราได้ติดตั้งระบบการจัดการเกมของเรา ด้วยวิธีนี้เราสามารถแจ้งเตือนและสนับสนุนให้ผู้เล่นของเราทบทวนเวลาในการเล่นเกมที่เหมาะสมเรามีความตื่นตัวและใส่ใจต่อความกังวลที่ผู้ปกครองมีเกี่ยวกับการเล่นเกมของบุตรหลาน ไม่ใช่แค่ PUBG MOBILE เท่านั้น และเราเชื่อว่าขนาดและสเกลของระบบนิเวศของ PUBG MOBILE หมายความว่าเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอุตสาหกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการเล่นเกมและไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้สิ่งนี้เป็นไปได้ เรามองหาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผู้ปกครอง และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้และให้ความมั่นใจถึงความผาสุกและปลอดภัยของคนรุ่นใหม่เรายังเชื่อว่าเกมคือการสร้างความสามัคคีมากกว่าที่จะเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ในโลกที่มีการแบ่งขั้วอย่างรวดเร็วของเรา เกมส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม พวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งผู้เล่นจากทุกสาขาอาชีพสามารถมารวมตัวกันเป็นทีม ทำงานร่วมกัน และแข่งขันในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้อย่างสบายใจ