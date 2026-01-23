xs
xsm
sm
md
lg

“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือเป็นการรวมตัวของสุดยอดนักดนตรีแจ๊สคุณภาพ จากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วง JAZZ COMBO โดยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มไกลไประดับโลก ในงาน LA LA LAND IN CONCERT ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นแรงขับเคลื่อนทางดนตรีส่วนสำคัญ ซึ่งนับเป็นงานแรกที่มีวงออร์เคสตราจัดเต็มบวกกับวงประสานเสียงรวมกันเป็น 100 ชีวิต จัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงเพลงแจ๊สหลักๆเกือบทั้งเรื่อง ซึ่งการเข้าร่วมงานนี้ ทั้ง 8 ท่าน ถูกคัดเลือกอย่างหลายขั้นตอน และต้องเป็นนักดนตรีที่มีศักยภาพแบบครบถ้วนเท่านั้น ถึงจะได้รับการเสนอชื่อและประวัติในการร่วมงานนี้
วง JAZZ COMBO ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี อาทิ เปียโน กลอง เบส กีต้าร์ ทรัมเปต ทรอมโบน แซกโซโฟน และ คีย์บอร์ด มีสมาชิกอย่าง มือเปียโนแจ๊สสุดเทพ ดริน พันธุมโกมล หรือ อาจารย์โจ้ , มือเบส นพดล ถิรธราดล หรือ อาจารย์หลง โดยเสียงการเดินเบสที่เรียกได้ว่าเป็น Driving Force ทำให้ซาวด์มีความเหนียวแน่น, มือกลอง ศรุติ วิจิตรเวชการ หรืออาจารย์ไข่ ที่จังหวะต้องตรงกับหนังทุกกระเบียดนิ้ว ซึ่งทั้ง 3 ยังมีวงของตัวเองชื่อวง Pomelo Town อีกด้วย หนึ่งในวงดนตรีแจ๊สที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาที่สุดในวงการดนตรีแจ๊สของประเทศไทย

ท่านต่อไปเป็นมือทรัมเปตซึ่งได้แสดงโซโลตอนจบของหนังได้ชนิดที่ว่าคนดูอ้าปากค้างตามกันไปหมด สุรสีห์ ชานกสกุล หรือ อาจารย์อ้น เป็น Principal Trumpet ของ Thailand Philharmonic Orchestra ตามมาด้วย ทรอมโบน ที่มาเติมสีให้ Harmony เครื่องเป่านั้นเติมเต็มแบบสมบูรณ์ บรรเลงโดย สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ หรือ อาจารย์พงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principle Trombone ใน TPO และยังเป็นอาจารย์สอนอีกด้วย เสียงกีต้าร์โซโล่อคูสติกที่เล่นอยู่หลายฉากในเรื่องนั้น คือ จุฑามาศ สายแสง หรืออาจารย์กวาง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน Jazz กีต้าร์ที่มหิดล และ มือคีย์บอร์ดที่โซโล่คีย์บอร์ดกลางเรื่องซึ่งเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญของเรื่อง คือ กนกภัค ช่างวิชชุการ หรืออาจารย์กิม ปัจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นักดนตรีวง (TPO), และเป็นเจ้าของเพจ GIMIX STUDIO และท่านสุดท้าย มือแซกโซโฟน มนต์คเนศวร์ สิริปภัสสรา หรืออาจารย์อั๊ส ที่ร่วมงานกับวงและศิลปินชั้นนำของประเทศไทยมาแล้วมากมาย

ซึ่งนับเป็นบุคลากรของไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลในระดับโลก ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานอย่างมากมายในหลายประเทศ ในงานเดียวกันที่ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว อีกด้วย สำหรับงาน LA LA LAND IN CONCERT ยังคงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง และพบกับพวกเค้าได้ในงานแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างงาน Thailand International Jazz Conference 2026 (TIJC 2026) ปีที่ 17! พบกับศิลปินแจ๊สระดับโลก ที่จะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ดนตรีแจ๊สสุดเร้าใจในบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน! ในวันที่ 23-25 มกราคม 2026 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล






























“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง
“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง
“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง
“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง
“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง
+10
กำลังโหลดความคิดเห็น