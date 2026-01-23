“JAZZ COMBO” วงดนตรีแจ๊สกระหึ่มอวดชาวโลก ดีลยาวงาน LA LA LAND IN CONCERT ต่อเนื่อง

ถือเป็นการรวมตัวของสุดยอดนักดนตรีแจ๊สคุณภาพ จากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วง JAZZ COMBO โดยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มไกลไประดับโลก ในงาน LA LA LAND IN CONCERT ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นแรงขับเคลื่อนทางดนตรีส่วนสำคัญ ซึ่งนับเป็นงานแรกที่มีวงออร์เคสตราจัดเต็มบวกกับวงประสานเสียงรวมกันเป็น 100 ชีวิต จัดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงเพลงแจ๊สหลักๆเกือบทั้งเรื่อง ซึ่งการเข้าร่วมงานนี้ ทั้ง 8 ท่าน ถูกคัดเลือกอย่างหลายขั้นตอน และต้องเป็นนักดนตรีที่มีศักยภาพแบบครบถ้วนเท่านั้น ถึงจะได้รับการเสนอชื่อและประวัติในการร่วมงานนี้
วง JAZZ COMBO ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี อาทิ เปียโน กลอง เบส กีต้าร์ ทรัมเปต ทรอมโบน แซกโซโฟน และ คีย์บอร์ด มีสมาชิกอย่าง มือเปียโนแจ๊สสุดเทพ ดริน พันธุมโกมล หรือ อาจารย์โจ้ , มือเบส นพดล ถิรธราดล หรือ อาจารย์หลง โดยเสียงการเดินเบสที่เรียกได้ว่าเป็น Driving Force ทำให้ซาวด์มีความเหนียวแน่น, มือกลอง ศรุติ วิจิตรเวชการ หรืออาจารย์ไข่ ที่จังหวะต้องตรงกับหนังทุกกระเบียดนิ้ว ซึ่งทั้ง 3 ยังมีวงของตัวเองชื่อวง Pomelo Town อีกด้วย หนึ่งในวงดนตรีแจ๊สที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาที่สุดในวงการดนตรีแจ๊สของประเทศไทย
ท่านต่อไปเป็นมือทรัมเปตซึ่งได้แสดงโซโลตอนจบของหนังได้ชนิดที่ว่าคนดูอ้าปากค้างตามกันไปหมด สุรสีห์ ชานกสกุล หรือ อาจารย์อ้น เป็น Principal Trumpet ของ Thailand Philharmonic Orchestra ตามมาด้วย ทรอมโบน ที่มาเติมสีให้ Harmony เครื่องเป่านั้นเติมเต็มแบบสมบูรณ์ บรรเลงโดย สุทธิพงษ์ ไม่หน่ายกิจ หรือ อาจารย์พงค์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principle Trombone ใน TPO และยังเป็นอาจารย์สอนอีกด้วย เสียงกีต้าร์โซโล่อคูสติกที่เล่นอยู่หลายฉากในเรื่องนั้น คือ จุฑามาศ สายแสง หรืออาจารย์กวาง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน Jazz กีต้าร์ที่มหิดล และ มือคีย์บอร์ดที่โซโล่คีย์บอร์ดกลางเรื่องซึ่งเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญของเรื่อง คือ กนกภัค ช่างวิชชุการ หรืออาจารย์กิม ปัจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นักดนตรีวง (TPO), และเป็นเจ้าของเพจ GIMIX STUDIO และท่านสุดท้าย มือแซกโซโฟน มนต์คเนศวร์ สิริปภัสสรา หรืออาจารย์อั๊ส ที่ร่วมงานกับวงและศิลปินชั้นนำของประเทศไทยมาแล้วมากมาย
ซึ่งนับเป็นบุคลากรของไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลในระดับโลก ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานอย่างมากมายในหลายประเทศ ในงานเดียวกันที่ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว อีกด้วย สำหรับงาน LA LA LAND IN CONCERT ยังคงได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง และพบกับพวกเค้าได้ในงานแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างงาน Thailand International Jazz Conference 2026 (TIJC 2026) ปีที่ 17! พบกับศิลปินแจ๊สระดับโลก ที่จะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ดนตรีแจ๊สสุดเร้าใจในบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน! ในวันที่ 23-25 มกราคม 2026 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล