งาน “Arte' Bangkok 2025 x MTT” ตลาดนัดงานศิลปะ ไอเดียของขวัญสุดพิเศษรับปีใหม่

หอศิลป์กรุงเทพฯ เตรียมจัดงาน “Arte' Bangkok 2025 x MTT” เทศกาลของขวัญงานศิลปะสุดพิเศษรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรมถวายน้อมอาลัยพระพันปีหลวงฯ ที่ BACC 28 - 30 พ.ย.นี้
เตรียมพบกับเทศกาลศิลปะที่คนรักงานอาร์ตตัวจริงไม่ควรพลาด Arte' Bangkok 2025 x MTT (Meeting Toy Thailand 4) ขอเชิญชวนมาร่วมเปิดประสบการณ์ในงาน Flea Art Market ที่รวบรวมงานศิลปะหลากหลายรูปแบบมาให้เลือกชมและเลือกซื้ออย่างจุใจ เพื่อเตรียมมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายนนี้ ณ ชั้น L และ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ในงานนี้ จะได้พบกับบูธร้านค้ามากมายที่ขนขบวนผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์มาจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งภาพวาดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว, อาร์ตทอย (Art Toy) คอลเลกชันสุดพิเศษ กับโปรเจ็ค 22x2Dox จาก 22 ศิลปินร่วมกับสองพาราด็อก, ภาพถ่ายที่บันทึกช่วงเวลาอันน่าประทับใจ, สินค้าของที่ระลึก และงานศิลปะรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายจากศิลปินและนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ
สำหร้บกิจกรรมไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด ลุ้นและชมการประกาศผลการตัดสินการประกวดอาร์ตทอย (Art Toy Contest) จากทีม Art Toy Thailand ที่จะมาสร้างสีสันและเฟ้นหาสุดยอดผลงานทอยแห่งปี นอกจากนี้ยังร่วมสนุกกับเกมงูตกกระได เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
และขอเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งชมผลงานนิทรรศการศิลปะน้อมอาลัย และกิจกรรมรำลึกพระองค์ท่านฯ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าหอศิลป์
รวมถึงยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะมาเติมเต็มวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนให้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและศิลปะ เช่น กิจกรรมวาดภาพเหมือน การ์ตูนล้อเลียน กิจกรรมระบายสีอาร์ตทอย พร้อมรับฟังดนตรีแจ๊สพระราชนิพนธ์ ยามเย็นของแต่ละวัน
Arte' Bangkok 2025 x MTT ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตลาดนัดศิลปะ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและคนรักศิลปะได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน อย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งเทศกาลศิลปะที่จะขับเคลื่อนวงการสร้างสรรค์ของไทย
งาน Arte' Bangkok 2025 x MTT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2568 บริเวณชั้น L และ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) การเดินทาง: BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 3) ติดต่อ: Line ID: artebangkok404
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline