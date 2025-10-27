ไม่ยกเลิก "เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568" เปลี่ยนชื่องาน-ปรับรูปแบบให้เหมาะสม

นายกเมืองพัทยา ประกาศชี้แจง เรื่องการจัดงาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568 Pattaya International Fireworks Festival 2025 โดยเปลี่ยนชื่องานเป็น “แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ The Light of Eternal Royalty” ย้ำจัดงานเหมือนเดิมแต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
เพจสายตรงนายกเบียร์ พัทยา โพสต์ข้อความอัปเดตหลังจากได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการปรับกิจกรรมงานเทศการพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568 จัดระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2568 ว่า
"สิ่งที่ผมได้ประชุมและสรุปในวันนี้เกี่ยวกับการจัดงาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2568
1.ปรับเพิ่มชื่องาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ชื่อว่า แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”
2.การแสดงโขน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์โขนเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "โขน" ซบเซาลง จึงมีพระราชเสาวนีย์ "ถ้าไม่มีใครดู ฉันจะดูเอง"
3.บนเวทีจัดให้มีพิธีการและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4.ก่อนเริ่มโชว์ ผู้ชมได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5.การแสดงเปิดด้วยพลุชุด แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”
6.เชิญชวนการแต่งกายด้วยชุดไทย รูปแบบและสีสันจะอยู่ในโทนของความสุภาพ (คลุมโทน) และน้อมในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่าน
7.การแสดงของวงออเครสตร้า ซิมโฟนี่ โดยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจำพระองค์เพลงพระราชนิพนธ์และภาพพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน
8.ตั้งจุดแสดงการถวายอาลัย และการรวมภาพพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9.ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มจะมีให้ลงทะเบียนในต้นเดือน พ.ย.68 ติดตามประกาศทางเพจ PR PATTAYA"
ทั้งนี้การแสดงพลุทั้ง 5 ประเทศ ประเทศละ 10-15 นาที จะยังคงจัดเช่นเดิม และชุดการแสดงเปิดด้วยพลุชุด แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”
