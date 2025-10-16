ครั้งแรกกับ “KIHA 183 Splash Journey” รถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิก เส้นทาง “กรุงเทพฯ – หัวหิน” สู่สวนน้ำวานา นาวา

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยกลุ่มบริษัท พราว “ KIHA 183 Splash Journey” รถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกจากดินแดนอาทิตย์อุทัย สู่ภารกิจใหม่ กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) – หัวหิน (หนองแก) ที่ให้บริการเฉพาะทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
ใครจะไปคิดว่ารถไฟที่เคยโลดแล่นอยู่ที่ฮอกไกโด จะเข้ากับเมืองมาเยือนดินแดนชายทะเลที่มีมนต์ขลัง ได้ขนาดนี้ สมกับคำนิยามที่ว่า “หัวหินมาได้ไม่มีเบื่อ” อีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวหัวหิน ด้วยขบวนรถไฟสายญี่ปุ่นคลาสสิกที่ ไม่ได้แค่พาคนเดินทาง แต่สร้างอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ที่เติมเต็มความสุขในวันหยุดที่ทั้งแปลกใหม่ คุ้มค่า และเหมาะกับทุกเจเนอเรชั่นในครอบครัวหรือแก๊งเพื่อน
ทริปนี้ขอประเดิมด้วยภาพบรรยากาศด้านในของรถไฟ KIHA 183 ที่อบอุ่นในสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พาให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตื่นเต้นตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นขบวน โดยเฉพาะกิจกรรมบนขบวนที่ทีมงานพราวจัดเต็ม ทั้งกิจกรรมโบโซ่ลูกโป่งดัด ดนตรีแจ๊ส และเซ็ตเบนโตะญี่ปุ่นที่จัดมาอย่างใส่ใจ
โดยรถไฟ KIHA 183 ใช้เวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) – หัวหิน (หนองแก) โดยจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี มีรถรับส่งฟรีถึงสองโรงแรมพันธมิตรของกลุ่มพราวทั้ง อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน
สำหรับการเดินทางของเราครั้งนี้ “ KIHA 183 Splash Journey” รวมอยู่ในแพ็กเกจ “KIHA Discovery & Splash” ที่ต่อยอดความสำเร็จจากขบวนรถไฟ Vana Express ซึ่งเข้าพักโรงแรมที่ Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ครอบคลุมตั้งแต่ตั๋วรถไฟ ห้องพัก กิจกรรมท้องถิ่น สิทธิ์เข้าใช้สวนน้ำตลอดการเข้าพัก ไปจนถึงบรรยากาศหรูหราหรืออบอุ่นแบบครอบครัว ตอบโจทย์ทุกสไตล์การท่องเที่ยว
โดยเฉพาะสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล จุดหมายอันแสนสนุกของทริปนี้ ไฮไลต์ของวานา นาวาคือเครื่องเล่นระดับโลกอย่าง Abyss, AquaLoop, Lazy River, Vana Village ออนเซ็นน้ำร้อน-เย็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงโซนสำหรับเด็ก ๆ ที่ทั้งปลอดภัยและสนุกสุดเหวี่ยง เพียงจองและเข้าพักตามช่วงสุดสัปดาห์ในวันที่ 3-26 ต.ค. และ 7-9 พ.ย. 2568 (จองได้ถึง 5 พ.ย. หรือจนกว่าบัตรจะเต็ม)
สามารถดูรายละเอียด/จองแพ็กเกจ ได้ที่ สวนน้ำวานานาวา: โทร 032-909-606, Facebook: Vana Nava Water Jungle
อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท: โทร 032-616999
ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน: โทร 032-809-999