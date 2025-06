ไทยฮอนด้า ร่วมสนับสนุน ‘Jazz ME to the Moon’

ไทยฮอนด้า ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดคอนเสิร์ต ‘Jazz ME to the Moon Concert’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ณ One Bangkok Forum โดยงานนี้ถือเป็นการผสมผสานดนตรีแจ๊สแนวใหม่กับจินตนาการแห่งจักรวาล เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้ชม ผ่านการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Violette Wautier, The TOYS, D Gerrard, The Parkinson และวง The Orchestra Jazz Band

นคร วิมลจิตรสอาด ผู้จัดการทั่วไป สายงานการสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้กล่าวว่า "การสนับสนุนคอนเสิร์ต ‘Jazz ME to the Moon’ ครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟสไตล์สนใจในด้านดนตรี พร้อมชวนลูกค้าที่สนใจไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะนำเสนอการผสมผสานดนตรีแจ๊ส ออร์เคสตรา และธีมอวกาศ ถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจุดประกายความฝันและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านเสียงดนตรีที่ไร้ขอบเขต เป็นการเปิดประสบการณ์ทางดนตรีที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยจินตนาการ”