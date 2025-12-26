สภาลมหายใจกาญจนบุรี มอบเครื่องเป่าลม เสริมศักยภาพเครือข่ายพื้นที่เสี่ยงไฟป่า เดินหน้าโครงการ “รวมพลังคนเมืองกาญ สร้างแนวกันไฟ ลมหายใจสะอาด”

กาญจนบุรี - สภาลมหายใจกาญจนบุรี ร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและชุมชน เดินหน้าป้องกันไฟป่าและลดปัญหาฝุ่น PM2.5 มอบเครื่องเป่าลมให้พื้นที่เสี่ยง พร้อมอบรมการใช้งานและปฐมพยาบาล เสริมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างยั่งยืน
วันนี้( 26 ธ.ค.) ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเป่าลมให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชน และจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนเมืองกาญ สร้างแนวกันไฟ ลมหายใจสะอาด” พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการควบคุมไฟป่าด้วยเครื่องเป่าลม และการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย นายอากรชัย อวยพรชัยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายสมคิด สิริรัตน์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลางกาญจนบุรี นายวรุณ จันทร์สว่าง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้แทนอำเภอศรีสวัสดิ์ ผู้แทนอำเภอเมืองกาญจนบุรี สมาชิกสภาลมหายใจกาญจนบุรี เครือข่ายชุมชนพื้นที่เสี่ยงไฟป่า เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช ได้มอบเครื่องเป่าลมให้แก่เครือข่ายชุมชนพื้นที่เสี่ยงไฟป่า ได้แก่ พื้นที่ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน 12 เครื่อง พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 15 เครื่อง และพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จำนวน 6 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 33 เครื่อง
ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องเป่าลมอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบ
ด้าน นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการเผาในที่โล่งทั้งภาคเกษตรกรรมและพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จึงเกิดการรวมตัวของภาคประชาชนเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ผ่านมา สภาลมหายใจกาญจนบุรีได้รับมอบเครื่องเป่าลมจำนวน 50 เครื่อง จาก คุณเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และบริษัท ไทยสมายบัส จำกัด เพื่อนำไปสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกจากนี้ สภาลมหายใจกาญจนบุรี ยังดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องลดการเผาในที่โล่ง มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน