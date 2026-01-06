TIJC 2026 เปิดไลน์อัพศิลปินระดับพระกาฬสร้างปรากฏการณ์ "สวรรค์ของนักดนตรีแจ๊ส" ร่วมฉลอง 100 ปี John Coltrane ด้วยโปรเจกต์ Orchestra สุดอลังการ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เพื่อชาวแจ๊สจัดงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) 2026 ปีที่17 อย่างยิ่งใหญ่ ชวนผู้ร่วมงานร่วมเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลของ John Coltrane ศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส พร้อมชมการแสดงของศิลปินแจ๊สแถวหน้าระหว่างวันที่ 23–25 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศาลายา
อาจารย์ดริน พันธุมโกมล Artistic Director ของงาน เปิดเผยไฮไลต์สำคัญที่จะทำให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญของวงการแจ๊สระดับนานาชาติว่า
“หัวใจหลักของงานTIJC ปีนี้ คือการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลของ John Coltrane ผู้กำหนดทิศทางและสร้าง “ระเบียบโลกใหม่” ให้แก่วงการดนตรี ผลงานระดับตำนานอย่าง Giant Steps ด้วยทางเดินคอร์ดที่เปลี่ยนคีย์อย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนถูกขนานนามทั่วโลกว่า Coltrane Changes โดยภายในงานจะจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงผลงานที่เปลี่ยนโลกดนตรี นำเสนอเส้นทางชีวิตตั้งแต่ยุคบีบ็อป (Bebop) ไปจนถึงการก้าวเข้าสู่ดนตรีเชิงจิตวิญญาณ มีการแสดงร่วมกันระหว่าง Thailand Philharmonic Orchestra(TPO) กับ Donny McCaslin มือเทเนอร์แซกโซโฟนแถวหน้า บรรเลงบทเพลงอมตะ "A Love Supreme" ผลงานมาสเตอร์พีซที่เป็นเพลงชิ้นใหญ่ขนาด 4 ท่อน หนึ่งอัลบั้มมีเพลงเดียว 4 ท่อน เวอร์ชันเดิมของ Coltrane เล่น 4 ชิ้น (เปียโน เบส กลอง แซกฯ) โดยจะนำมาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบ Orchestra ร่วมกับวงแจ๊ส ซึ่งจะสร้างมิติเสียงที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้น ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 24 มกราคม”
ส่วนทางฟากฝั่งของศิลปินที่เวที MainStage ในปีนี้ อ.ดริน เผยว่าจะครอบคลุมทั้งแนวดนตรีแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ทำให้ศาลายากลายเป็นสวรรค์ของทั้งนักดนตรีและผู้ชมกันเลยทีเดียว อาทิ Joey Calderazzo มือเปียโนระดับตำนานคู่ใจของ Michael Brecker Calderazzo มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นที่ดุดันและทรงพลังจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเปียโนแจ๊สว่า "เล่นจนฝาเปียโนสะเทือน" โดยในปีนี้จะมาในรูปแบบวง Trio ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสฝีมือของเขาอย่างเต็มอิ่ม
“Donny McCaslin ศิลปินหัวก้าวหน้าผู้เคยฝากผลงานเด่นในวง Maria Schneider Orchestra จะมาพร้อมกับวง Quintet ในรูปแบบเครื่องดนตรีไฟฟ้า (Electric Jazz) ที่มีความล้ำสมัย และเขาจะเป็นผู้ถ่ายทอดเสียงแซกโซโฟนในโปรเจกต์ "A Love Supreme" ร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) อีกด้วย และยังมี Seamus Blake อีกหนึ่งมือแซกโซโฟนแถวหน้าของโลกชาวแคนาดาที่ใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์ก มีผลงานดนตรีแจ๊สที่หลากหลาย ทั้ง Acoustic Jazz, Electric, เล่นกับ Sound Effect หรืออุปกรณ์ทันสมัย ครั้งนี้เขากลับมาในรูปแบบ Jazz Quartet โดยใช้เครื่องดนตรีหลักชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ Organ รูปแบบจะเป็น Organ, เบส, กลอง และแซกโซโฟน ซึ่งหาฟังได้ยาก การผสมผสานเสียงแซกโซโฟนเข้ากับเครื่องออร์แกนจะสร้างจังหวะ Groove ที่สนุกสนานและมีเสน่ห์ตามแบบฉบับดนตรีแจ๊สยุคปลายศตวรรษที่ 20”
นอกเหนือจากการแสดงของศิลปินแจ๊สระดับโลก TIJC 2026 ยังได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตและสถาบันวัฒนธรรมชั้นนำ 5 แห่ง ที่ร่วมส่งศิลปินระดับ A-List บินตรงมาเปิดการแสดงพิเศษ นำโดยสถานทูตฝรั่งเศสกับ Macha Gharibian Trio สถาบันวัฒนธรรมอิตาลีประจำประเทศไทยสนับสนุน Luca Filastro นักเปียโนระดับปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสไตล์ Stride Piano สถานทูตออสเตรียกับ Yvonne Moriel Quartet สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์กับ The Killin Jivers และ Moncef Genoud สถานทูตไอร์แลนด์กับ Seamus Blake พร้อมการแสดงจากวงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐฯ (Marine Expeditionary Force Band)
งาน TIJC 2026 ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลดนตรี แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค "ปีนี้เรามีนักดนตรีเทพๆ มาให้ชมกันเยอะมาก ทั้งในแบบ Acoustic, Organ Quartet, Electric Quintet และ Orchestra เพื่อให้สมกับที่เป็นการฉลองศตวรรษของ John Coltrane" อ.ดริน กล่าวทิ้งท้าย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ "สวรรค์ของนักดนตรีแจ๊ส" กันได้ในงาน Thailand International Jazz Conference 2026 วันที่ 23–25 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่: https://www.ticketmelon.com/mahidolmusic/tijc2026