สานต่อความสำเร็จ EDC Thailand ครั้งที่ 3 ปักหมุด 18–20 ธันวาคม 2569 นี้ ณ Rhythm Park ภูเก็ต

ฟิวเจอร์ ไวบ์ส (Future Vibes) ผู้พัฒนาและดำเนินงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติในประเทศไทย ร่วมกับ Insomniac ผู้นำวงการเอ็นเตอร์เทนเมนท์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา และผู้สร้างสรรค์เทศกาล Electric Daisy Carnival (EDC) ประกาศการเดินหน้าจัดงาน EDC Thailand เป็นครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยการเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงานจากเดิมในเดือนมกราคม สู่การจัดในช่วงปลายปี โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18–20 ธันวาคม 2569 ณ Rhythm Park จังหวัดภูเก็ต
การประกาศครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ EDC Thailand บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก โดย EDC Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 คนตลอดระยะเวลา 3 วัน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านดนตรีและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ
งานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้นำเสนอประสบการณ์เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรฐานเดียวกับ EDC ระดับโลก ทั้งดีเจแถวหน้าของวงการ EDM โปรดักชันแสง สี เสียง และพลุระดับสากล งานศิลปะอินสตอลเลชันขนาดใหญ่ รวมถึงโซนประสบการณ์ใหม่ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับประเทศไทย อาทิ Downtown EDC, Binary Beach และ Hotel EDC Thailand ตลอดจนกิจกรรมหลากหลายภายใน Experience Zones เช่น เครื่องเล่น, Kandi Casino, Diva Show และ Karaoke Battle ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน และสะท้อนถึงการผสานวัฒนธรรมดนตรีระดับโลกเข้ากับบริบทท้องถิ่นอย่างลงตัว
สำหรับการจัดงาน EDC Thailand ครั้งที่ 3 (รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศในเร็ว ๆ นี้) ผู้จัดเตรียมต่อยอดจากประสบการณ์ดังกล่าว พร้อมยกระดับ Festival Journey ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การย้ายช่วงเวลาการจัดงานสู่เดือนธันวาคมสอดคล้องกับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี และการเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เอื้อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น และผสานการพักผ่อน ไลฟ์สไตล์ และเทศกาลดนตรีไว้ในจุดหมายเดียว ภายใต้สภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับการจัดเทศกาลกลางแจ้ง
การจัดงานในช่วงเวลาดังกล่าวยังสอดคล้องกับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปี ซึ่งเป็นหนึ่งในฤดูกาลท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ใช้เวลาอยู่ในประเทศยาวนานขึ้น ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเล วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกสำหรับการพักผ่อน และการเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการจัดเทศกาลกลางแจ้ง
ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับ EDC Thailand ให้เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีหลักของภูมิภาคเอเชีย และผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็น Music & Lifestyle Destination ระดับโลก ที่มอบประสบการณ์ครบถ้วนทั้งการพักผ่อน การเฉลิมฉลอง และความบันเทิงในจุดหมายเดียว
นอกจากนี้ สำหรับงานเดือนธันวาคม 2569 EDC Thailand เตรียมเปิดตัว All-Access Experience Pass ใหม่ล่าสุด ซึ่งจะรวมสิทธิ์เข้าร่วม Official Opening Beach Party คืนวันพฤหัสบดี และกิจกรรม Day Party ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ EDC อย่างต่อเนื่องนอกพื้นที่เทศกาล โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
Pasquale Rotella, Founder & CEO, Insomniac กล่าวว่า “EDC Thailand เติบโตเร็วกว่าที่เราคาดไว้มาก การตัดสินใจย้ายช่วงเวลาการจัดงานมาเป็นเดือนธันวาคมเกิดจากการรับฟังแฟนเพลงจากทั่วโลก เราอยากให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาใช้เวลา พักผ่อน และค่อย ๆ เตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่ประสบการณ์ EDC อย่างเต็มที่ ภูเก็ตมีทุกอย่างที่เหมาะกับสิ่งนั้น และเรามองเห็นศักยภาพของที่นี่ในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านดนตรีระดับโลก”
นายณพมนัส สังขทรัพย์, ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์ ไวบ์ส จำกัด กล่าวเสริมว่า “ความสำเร็จของ EDC Thailand แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างแท้จริง การทำงานร่วมกับ Insomniac ทำให้เรายกระดับมาตรฐานทั้งด้านโปรดักชัน ประสบการณ์ และการบริหารจัดการงาน การจัดงานในเดือนธันวาคมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถวางแผนการเดินทางและใช้เวลาในประเทศไทยได้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวในการผลักดันภูเก็ตสู่การเป็น Music & Lifestyle Destination ระดับโลกอย่างยั่งยืน”
ความร่วมมือระหว่าง Future Vibes ในฐานะผู้พัฒนาเทศกาลในประเทศไทย และ Insomniac ในฐานะผู้นำด้านเทศกาลดนตรีจากสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในด้านโครงสร้างการท่องเที่ยว ความพร้อมของสถานที่จัดงาน และพลังของวัฒนธรรมดนตรีที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันในการสร้างประสบการณ์ดนตรีที่เปิดกว้าง มีความหลากหลาย และต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียม
สำหรับการจัดงานในเดือนธันวาคม 2569 ผู้จัดเตรียมเปิดจำหน่ายบัตร Presale (จำนวนจำกัด) ในวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. (ICT) โดยบัตร 3-Day Pass เริ่มต้นที่ราคา 7,090 บาท
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ https://thailand.electricdaisycarnival.com