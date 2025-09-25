"Marvel’s Wolverine" พร้อมฉีกกระชาก ปลายปี 2026

เตรียมขุดคุ้ยอดีตและเผชิญเหล่าศัตรูคุ้นหน้า ในผลงานเกมแอ็คชั่นฮีโร่เลือดสาดจากทีมสร้างสไปเดอร์แมน
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Insomniac Games ประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกมซูเปอร์ฮีโร่ชุดเหลือง Marvel’s Wolverine เอ็กคลูซีฟสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) ปี 2026
ในเกมนี้ "โลแกน" (นำแสดงโดย Liam McIntyre) จะต้องออกไล่ล่าค้นหาความลับอันดำมืดในอดีตของตนเอง โดยใช้พลังความสามารถในการฟื้นตัวที่รวดเร็วและกรงเล็บอดาแมนเทียมอันแหลมคมไร้เทียมทานในการเค้นข้อมูลหาคำตอบจากทุกคนที่เข้ามาขวางทาง
การเดินทางแสนเสี่ยงอันตรายของเขาจะพาผู้เล่นไปเยือนหลากหลายสถานที่ ทั้งเกาะมาดริปัวร์ ป่าหิมะในแคนาดา ไปจนถึงตรอกถนนแคบๆในกรุงโตเกียว ซึ่งระหว่างทางเราจะได้พบเจอทั้งมิตรและศัตรูที่แฟนๆคอมมิคต่างคุ้นเคย อาทิเช่น Mystique, Omega Red, กองทัพไซบอร์ก Reavers รวมไปถึงหุ่นม่วงยักษ์ Sentinel รุ่นต้นแบบที่ปรากฏกายในช่วงท้ายเทรลเลอร์
