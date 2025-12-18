ฟิวเจอร์ ไวบ์ส ผนึก Insomniac กางแผน 5 ปี ปั้น ‘EDC Thailand’ สู่ Music Destination ระดับโลก คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพฯ, 17 ธันวาคม 2568 – ฟิวเจอร์ ไวบ์ส (Future Vibes) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Insomniac บริษัทบันเทิงระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลัง Electric Daisy Carnival (EDC) หนึ่งในเทศกาล ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ยืนยันพันธกิจการขับเคลื่อนงานเทศกาลดนตรี ขนาดใหญ่ระยะยาวในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ “ภูเก็ต” ก้าวขึ้นเป็นจุดหมาย ปลายทางระดับโลกด้านดนตรี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (High-value tourism) พร้อมตอกย้ำ บทบาทของประเทศไทยบนแผนที่เทศกาล ดนตรีนานาชาติ
ต่อยอดจากความสำเร็จอย่างล้นหลามของการจัดงานครั้งแรกในปี 2568 การกลับมาของ EDC Thailand ในครั้งนี้ ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2569–2573) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชีย โดยคาดการณ์ว่า ประสบการณ์ทางดนตรีระยะยาวนี้ จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 12,500 ล้านบาท และดึงดูด นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่า 460,000 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในช่วงของการจัดงาน รวมถึงช่วย เพิ่มยอดนักท่องเที่ยวขาเข้าของภูเก็ตในช่วงเดือน มกราคมได้สูงขึ้นกว่า 25%
นายณพมนัส สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์ ไวบ์ส จำกัด กล่าวว่า “EDC Thailand ถูกออกแบบให้เป็นงานเทศกาลระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การจัดอีเวนต์ครั้งเดียวจบ โดยในปีแรกมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่จับต้องได้ให้กับทั้งจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย สำหรับงานในปี 2569 จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในชุมชน และโครงการลด ปริมาณขยะอย่างจริงจัง”
EDC Thailand 2026: Bigger, Brighter, and More Immersive Than Ever
งาน EDC Thailand 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 มกราคม 2569 ณ Rhythm Park จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซปต์หลัก “Bigger, Brighter, and More Immersive Than Ever” โดยในปีนี้งานจะขยายสเกล อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านพื้นที่ โปรดักชัน และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่จะมีการนำมาตรฐานการผลิต เต็มรูปแบบระดับเดียวกับ EDC Las Vegas มาสู่ประเทศไทย
ภายในงาน (Main Event) จะประกอบด้วยเวที kineticFIELD ที่เป็นหัวใจสำคัญ และสัญลักษณ์ของ EDC ที่มาพร้อมวิวัฒนาการของแสง และเสียง, circuitGROUNDS โดดเด่นด้วยกำแพง LED ขนาดมหึมา และเอฟเฟกต์ไฟสุดตระการตา, stereoBLOOM เวทีที่รวบรวมแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย, bionicJUNGLE เวทีเฮาส์มิวสิกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม และ boombox Art Car ที่มอบประสบการณ์ทางดนตรีเพื่อสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นและศิลปินในภูมิภาค
นอกเหนือจากเวทีการแสดง EDC Thailand 2026 จะขยายขนาดพื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เปลี่ยน Rhythm Park ให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เสมือนจริง โดยมีหัวใจสำคัญ คือการเปิดตัว Downtown EDC ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่นำเสนอประสบการณ์ พิเศษเฉพาะประเทศไทย (Thailand-exclusive experiences) ผสมผสานวัฒนธรรม EDM ระดับโลกเข้ากับจิตวิญญาณอันเป็น เอกลักษณ์ของภูเก็ตผ่านไฮไลต์สำคัญ อาทิ Center Tower, Wedding Chapel, Kandi Casino, Diva Show และ Karaoke Battle ซึ่งจะเติมเต็มความสนุก การมีส่วนร่วม และสีสันทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างให้กับเทศกาล
นอกจากนี้ ยังมีโซน Binary Beach พื้นที่สำหรับเติมเต็มจิตวิญญาณ (Space for the soul) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล (Sea Anemone) เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง ความสนุกสนาน และอิ่มเอมใจผ่านดนตรี และงานดีไซน์ โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ Mini Tropical Stage, Ya-Dong Bar, Workshop Zone และ Wellness Area รวมถึงงานศิลปะจัดวาง (Art Installations) ที่กระจายอยู่ทั่วโซนต่างๆ เช่น Daisy Fields, Bamboo Village, และ Pixel Forest
ความยั่งยืนของชุมชน และการผลักดันระดับประเทศ
EDC Thailand 2026 ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และความร่วมมือเป็นหัวใจหลักของวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการงาน เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ มีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผ่านโครงการลดขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมและการสร้างงานในท้องถิ่นครอบคลุม ทั้งภาคการบริการ การขนส่ง การผลิต และงานบริการด้านอีเวนต์
EDC ผสมผสานดนตรี ศิลปะ แสงสี และเทคโนโลยี เพื่อนิยามความบันเทิงสดใหม่ในรูปแบบการเฉลิมฉลอง ที่สัมผัสได้หลายมิติ เน้นย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกถึงตัวตน ภายใต้ปรัชญาหลัก “All Are Welcome Here”
ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน EDC Thailand 2026 ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.eventpop.me/e/89319-edc-thailand-2026
###
เกี่ยวกับ Electric Daisy Carnival (EDC)
Electric Daisy Carnival (EDC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ณ เมืองลอสแอนเจลิส โดย พาสควาลี โรเตลลา จากจุดเริ่มต้นของปาร์ตี้ใต้ดินขนาดเล็ก สู่การเติบโตเป็นเทศกาลดนตรีแดนซ์ที่โด่งดัง ที่สุด และเป็นแบรนด์ ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของ Insomniac ซึ่งต้อนรับแฟนเพลงนับล้านคนในเมืองใหญ่ทั่ วโลก อาทิ ลาสเวกัส เม็กซิโก ออร์แลนโด บราซิล อินเดีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศไทย
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
· Website: www.edcthailand.com
· Instagram: @edc_thailand
· Facebook: Electric Daisy Carnival – EDC Thailand
· TikTok: @edc_thailand
· Twitter: @edc_thailand