"พลอยชมพู" แท็กทีม "แอ้ม อัจฉริยา" ปล่อยเพลงธีม gamescom asia x Thailand Game Show สุดปัง!

gamescom asia x Thailand Game Show เปิดตัวเพลงธีมประจำปี "The Biggest Dream Revision 2025" ที่นำเพลง The Bigger Dream มาเรียบเรียงใหม่ด้วยฝีมือโปรดิวเซอร์ตัวแม่ "แอ้ม อัจฉริยา" ขับร้องโดย "พลอยชมพู" พร้อมให้รับฟังแล้ววันนี้
ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับสุดยอดงานเกมระดับโลกที่ไม่ควรพลาด gamescom asia x Thailand Game Show เตรียมสร้างความประทับใจอีกครั้งด้วยเพลงธีมของที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นและเป็นที่พูดถึงในทุก ๆ ปี และในปีนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยตามเคย คว้า "แอ้ม- อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์" Queen of T-POP โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงแถวหน้าของไทย ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังมากมาย อาทิ พิง - นนท์ ธนนท์ , ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ - บิวกิ้น , ภาพจำ - ป๊อป ปองกูล และอีก 200 กว่าเพลง มารับหน้าที่สร้างสรรค์ และโปรดิวซ์เพลงธีมในปีนี้อีกครั้ง หลังจากที่เธอเคยเสกให้เพลง The Bigger Dream เพลงธีมของงานในปี 2018 ติดหูกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้ว
และในปีนี้เพลงนี้ได้ถูกหยิบกลับขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้ง ในสไตล์แนวเพลงที่เป็น J- Rock ทันสมัยและมีความสากลมากขึ้นแถมยังได้ "โฟ วง 25Hours" มาทำดนตรีเพิ่มมิติทางดนตรีให้เข้ากับงานเกมระดับนานาชาติ และเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งเพลง และได้ "พลอยชมพู" นักร้องสาวลูกครึ่งไทย - เยอรมัน กลับมาร่วมสร้างสีสันถ่ายทอดเสียงทรงพลังในเวอร์ชันใหม่นี้อีกครั้ง พร้อมโชว์ฝีมือแต่งท่อนแร๊ปในภาษาเยอรมันเพื่อสะท้อนต้นกำเนิดของ งาน gamescom ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมนี และย้ำภาพลักษณ์ของงานที่ก้าวสู่การเป็นงานเกมระดับโลก
แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ กล่าวว่า “สำหรับแอ้มดีใจมากที่เพลงนี้ถูกนำมาร้องอีกครั้งค่ะ จากที่ปีที่แล้วแค่เป็นการรีมาสเตอร์แต่ปีนี้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ความท้าทายคือการเขียนเนื้อใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงต้องรักษาความหมายดั้งเดิม เช่น คีย์เวิร์ดอย่าง Top Rank ที่แฟน ๆ คุ้นเคยก็พยายามเก็บไว้ให้ใกล้เคียงที่สุด และเป็นน้องพลอยชมพูที่มาร้องก็สบายใจพลอยเป็นนักร้องที่เก่งและตั้งใจมาก ทุกครั้งที่ทำงานด้วยจะรู้เลยว่าเขาทำการบ้านมาเต็มที่ พอรู้ว่าเป็นพลอยก็ไม่ห่วงเลยคิดว่าต้องออกมาดีแน่นอน”
ด้าน พลอยชมพู เล่าว่า “สำหรับหนูเป็นเกียรติมาก ๆ ค่ะ ขนาดปีที่แล้วการได้ร้องเพลงธีมให้กับงาน ก็เหมือนฝันที่เป็นจริงเพราะหนูก็โตมากับงานนี้ ติดตามมานาน ปีนี้ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะนักร้องหลักคนเดียว รู้สึกเหมือนใช้แต้มบุญคุ้มสุดๆ ความท้าทายคือเนื้อเพลงที่แทบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และมีท่อนแร็ปภาษาเยอรมันที่หนูแต่งเองด้วย ยากมากแต่ก็เข้ากับธีม World of Gaming ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมันแสดงถึงความเป็นสากล และตัวตนของหนูเองที่เป็นลูกครึ่งเยอรมัน ได้ทำงานกับพี่แอ้มก็สนุกมาก พี่เขาคอยเชียร์อัพและปล่อยให้ร้องในสไตล์ของหนูเอง ปีนี้ร้องคนเดียวทั้งหมด เลยต้องใส่พลังเต็มที่เพื่อส่งต่อความยิ่งใหญ่ของงานนี้ไปถึงผู้ฟัง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ”
ติดตามการกลับมาของ "The Bigger Dream" ในเวอร์ชันใหม่ The Biggest Dream Revision 2025 นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันแล้ว ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของงานในปีนี้ ในฐานะงานเกมที่เติบโตสู่เวทีโลก ทั้งในแง่ของ เกม คอนเทนต์ ดนตรี และวัฒนธรรมอีกด้วย แฟน ๆ สามารถฟังเพลงธีมใหม่ได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์ม และร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันที่งาน gamescom asia x Thailand Game Show วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และซื้อบัตรได้แล้วที่ https://www.zipeventapp.com/e/GCAxTGS2025
