“A2O MAY” เกิร์ลกรุ๊ประดับโลกผู้สร้างประวัติศาสตร์ ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดเร้าใจ “B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]”

เกิร์ลกรุ๊ประดับโลกเจนใหม่ A2O MAY (เอทูโอ เมย์) คัมแบกกับซิงเกิลใหม่สุดเร้าใจ “B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]” “B.B.B” สมชื่อที่จะยิ่งใหญ่ขึ้น , แสบขึ้น และดีขึ้นกว่าเดิม ยุคต่อไปถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของวงที่จะปฏิวัติวงการเพลงโลกด้วย "B.B.B" ที่โดดเด่นด้วยงานภาพอันน่าทึ่งและดนตรีที่ท้าทายกรอบเดิมๆ ช่วงต้นปีที่ผ่านมา 5 สาว A2O MAY เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกหลังเป็นไอดอลจีนวงแรกที่ขึ้นแสดงในงานใหญ่ iHeartRadio’s Wango Tango ทั้งยังเป็นการเปิดตัวบนเวทีในสหรัฐอเมริกา รวมถึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาผ่านKTLA
“B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]” เป็นเพลงเร้าใจที่โดนใจวัยรุ่นยุคนี้ - ด้วยการถ่ายทอดความมั่นใจ , การแสดงออกถึงตัวตนและความเก๋แบบไม่แคร์ใคร พร้อมขับเคลื่อนด้วยจังหวะป๊อปติดหูและเนื้อร้องสุดมั่น อย่าง“I’m bigger, badder, better than the cool kids” (ฉันแกร่งกว่า , แสบกว่าและดีกว่าพวกเด็กเจ๋งๆ ซะอีก) และ “Don’t need nobody to follow”(ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตาม) เพลงนี้เฉลิมฉลองการมีอำนาจด้วยตัวเองและโอบกอดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองด้วยท่อนฮุกที่ยากจะต้านทานและมุมมองที่ไม่กลัวเกรงB.B.B จึงไม่ใช่แค่เพลงเพลงหนึ่ง - แต่มันคือแรงขับเคลื่อนสำหรับวัยรุ่นที่พร้อมจะโดดเด่นและฉายแววออกมา
ไฮไลต์ของ B.B.B คือการร่วมฟีเจอริ่งกับ LTG (Low Teen Girlsเด็กฝึกหญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี) โดย 3 สมาชิกจากกลุ่มศิลปินฝึกหัดของ A2O Entertainment ที่เตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินในอนาคตอันใกล้ มิวสิกวิดีโอที่มีฉากหลังเป็นบรรยากาศในโรงเรียนที่มีชีวิตชีวา โดย LTG รับบทรุ่นน้องที่ชื่นชมรุ่นพี่ที่มีสไตล์และโด่งดัง A20 MAY พร้อมเล่าผ่านเรื่องราวอันน่าสนใจและสร้างความรู้สึกร่วมได้ง่ายพลังอันสดใสของเด็กฝึกรุ่นใหม่ A20 LTG ผสานกับความมั่นใจของ A20 MAY ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใคร เพิ่มลูกเล่นของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้ “B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]” น่าจดจำเป็นพิเศษสำหรับแฟนคลับและผู้ฟังหน้าใหม่
A20 MAY ใช้เวลาเพียงไม่นานในการสร้างสถิติใหม่และพลิกความคาดหมายในสหรัฐอเมริกา ซิงเกิลก่อนเปิดตัวของพวกเธอ “Under My Skin” ส่งให้วง A2O MAY เป็นวงดนตรีของจีนวงแรกที่ฮิตติด U.S. Top 40 Radio Chart ของสหรัฐอเมริกาทั้งยังอยู่ในชาร์ตติดต่อกันถึง 2 สัปดาห์ ส่วนซิงเกิลเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่าง “BOSS” ก็ขึ้นชาร์ตติดต่อกัน 5สัปดาห์ ทะยานจากอันดับ #35 สู่ #32 ซึ่งถือเป็นซิงเกิลที่ 2 ที่เข้าสู่ชาร์ต Top 40 ในสหรัฐอเมริกาและไต่ขึ้นชาร์ตสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเกิร์ลกรุ๊ปจีนอีกด้วย เพลงนี้ยังคว้ายอดวิวถล่มทลายกว่า 30 ล้านครั้งทั้งใน Weibo และ YouTubeโดยได้แรงหนุนจากท่าเต้นกระโดดเชือกในท่อนคอรัสที่เป็นไวรัล ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นทั้งในเอเชียและอเมริกาเหนือ A20 MAY กำลังก้าวขึ้นมาเป็นวงดนตรีแถวหน้าของวงการป๊อประดับโลกอย่างรวดเร็ว
ภายใต้การสนับสนุนของผู้บุกเบิกวงการเคป๊อป Soo Man LEE (อีซูมาน) A2O MAY ที่เปิดตัวภายใต้สังกัด A2O Entertainment ถือเป็นศิลปินวงแรกที่สร้างสรรค์ “Zalpha Pop” - แนวเพลงที่ผสานความรู้สึกของ Gen Z เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของ Gen Alpha ดนตรีของพวกเธอหลอมรวมงานสร้างสุดล้ำแห่งโลกอนาคตเข้ากับการเล่าเรื่องที่เร้าอารมณ์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและสไตล์ เพื่อเน้นย้ำการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาของพวกเธอ วง A20 MAY ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสารคดีสุดยิ่งใหญ่ “Lee Soo Man: King of K-Pop” โดย Amazon Studios ที่ลอสแองเจลิส โดยสารคดีนี้ถ่ายทอดชีวิตสุดเข้มข้นของนักสร้างสรรค์ผู้เปี่ยมวิสัยทัศน์ พรมแดงในงานนี้เจิดจรัสด้วยเหล่าซุปตาร์ ทั้ง สมาชิกวง Girls’ Generation และ Taemin วงSHINee ที่มาสร้างสีสันร่วมกับวงดาวรุ่งที่พร้อมเปล่งประกายในระดับโลก